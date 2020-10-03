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Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusu! Fuhuşa zorlayıp…
Ölümüyle tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır davasında soruşturma sürerken yeni iddialar gündeme geldi. Aleyna Çakır'ın komşusunun iddiasına göre, Ümitcan Uygun Aleyna'yı fuhuşa sürükleyerek üstünden kazanç sağlıyordu. Komşunun verdiği ifadenin ardından ailenin avukatı Umur Yıldırım, Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 03.10.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 10:36
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