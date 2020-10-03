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Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusu! Fuhuşa zorlayıp…

Ölümüyle tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır davasında soruşturma sürerken yeni iddialar gündeme geldi. Aleyna Çakır'ın komşusunun iddiasına göre, Ümitcan Uygun Aleyna'yı fuhuşa sürükleyerek üstünden kazanç sağlıyordu. Komşunun verdiği ifadenin ardından ailenin avukatı Umur Yıldırım, Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.10.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 10:36
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Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusu! Fuhuşa zorlayıp…

Aleyna Çakır'ın ölümü üzerindeki araştırmalar devam ederken Ümitcan Uygun hakkında vahim iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in komşusunun iddiasına göre Ümitcan Uygun, Aleyna'yı istemediği kişilerle birlikte olmaya zorluyor ve bundan kazanç sağlıyordu. Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Aleyna Çakır'ın Ümitcan Uygun tarafından fuhuşa sürüklendiğine yönelik iddialardan sonra suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

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Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusu! Fuhuşa zorlayıp…

Aleyna'nın komşusu ve arkadaşları hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhuşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu, yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını ifade etti. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı para karşılığında fuhuşa sürükleyip sürüklemediği konusunda soruşturma başlarsa Ümitcan, dördüncü kez ifadeye çağrılacak.

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Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusu! Fuhuşa zorlayıp…

AİLE ÜMİTCAN UYGUN'UN BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU!

Öte yandan Ümitcan Uygun'un babası Durak Uygun'un eşinin öldüğü gün ifade ettiği sözlere de suç duyurusunda bulunuldu. Durak Uygun, Aleyna Çakır'ın babasının kızına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş bu çirkin iddialar aile tarafından kesin bir dille reddedilmişti. Ailenin avukatı bu iğrenç iddialar üzerine de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. ATV Hafta Sonu haberlerinde konuşan Avukat Umur Yıldırım, hakaretten suç duyurusu yaptıklarını vurguladı.

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Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusu! Fuhuşa zorlayıp…

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Aleyna Çakır olayından sonra görgü tanıklarının ifadeleri ile ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a defalarca şiddet uyguladığı, bayıltıp dövdükten sonra Instagram'da canlı yayın yaptığı belirtilmişti.

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Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusu! Fuhuşa zorlayıp…

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ: "TEHDİT ALTINDAYIZ!"

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ailesi kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin tehdit altında olduğunu söylüyor. Aleyna Çakır'ın abisinin de Ümitcan Uygun ve arkadaşları tarafından tehdit edildiğini ifade eden acılı baba 'Bir çocuğumu yaktılar diğerini de kaybetmek istemiyorum.' dedi.