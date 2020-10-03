Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusu! Fuhuşa zorlayıp…

Aleyna'nın komşusu ve arkadaşları hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhuşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu, yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını ifade etti. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı para karşılığında fuhuşa sürükleyip sürüklemediği konusunda soruşturma başlarsa Ümitcan, dördüncü kez ifadeye çağrılacak.