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03 Ekim 2020, Cumartesi
Haberler Galeri Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Herkes olanları izledi...
Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Herkes olanları izledi...
Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler, aslanın kafesinde küçük köpeği görünce gözlerine inanamadı. Köpeğe saldırması beklenen dev aslanın saatlerce köpekle oynamasını kimse beklemiyordu.
Giriş Tarihi: 03.10.2020 06:44 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 06:46