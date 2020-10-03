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Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Herkes olanları izledi...

Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler, aslanın kafesinde küçük köpeği görünce gözlerine inanamadı. Köpeğe saldırması beklenen dev aslanın saatlerce köpekle oynamasını kimse beklemiyordu.

Giriş Tarihi: 03.10.2020 06:44 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 06:46
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Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Herkes olanları izledi...

John Reinke isimli hayvan bakıcısı ve vahşi yaşam meraklası adam, sahiplendiği engelli aslanı büyüdükten sonra hayvanat bahçesine bırakmak zorunda kaldı.

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Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Herkes olanları izledi...

Dev aslanın kolay bir hayatı olmamıştı. Bonedigger, metabolik kemik hastalığı ile doğdu ve sakat kaldı.

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Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Herkes olanları izledi...

Travmatik kemik hasarları gibi metabolik kemik bozuklukları nadir rastlanan bir durum değil, ancak yine de çok ağrılı ve uzun süreli devam eden hastalıkların başında geliyor.

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Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Herkes olanları izledi...

Bu, Bonedigger'ın diğer aslanlara göre daha yavaş hareket etmesinin sebebiydi. Ama avını katletme içgüdüsü hâlâ yerli yerindeydi.

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Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Herkes olanları izledi...

Hayatını hayvan bakıcılığına adayan John Reinke, üç köpeğini de hayvanat bahçesine getiriyordu.