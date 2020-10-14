Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! O kişinin Ümitcan Uygun olduğu kesinleşti

Aleyna'nın anne ve babasının 131 gün sonra ifadesi alınırken davayla ilgili yeni tespitler yapıldı.

İşte yeni tespitler:

Gerçek adı Sema Esen'di ama Aleyna Çakır olarak biliniyordu. Olay gecesi evin yakınındaki araca binen kişi, baş şüpheli eski sevgili Ümitcan Uygun'du.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre; Aleyna'nın evinin önündeki kamera kayıtları çelişkili. Çelişkinin nedeni ise teknik nedenler ve gece saatleri olması...

Olay yeri inceleme raporuna göre; evde iki alkol şişesi bulundu. Biri kırıktı. Diğerinin ise yarısı alkol doluydu. Aleyna'nın bacaklarında morluklar vardı.