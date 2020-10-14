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Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! O kişinin Ümitcan Uygun olduğu kesinleşti
21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evinde ölü bulunmasının ardından ortaya çıkanlar tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Aleyna'nın öldüğü gece evinin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli olduğu kamera kayıtlarıyla kanıtlandı. Olay yeri inceleme raporunda ise dikkat çeke detaylar ortaya çıktı. İşte Aleyna Çakır dosyasında yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 10:23
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