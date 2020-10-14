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Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! O kişinin Ümitcan Uygun olduğu kesinleşti

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evinde ölü bulunmasının ardından ortaya çıkanlar tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Aleyna'nın öldüğü gece evinin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli olduğu kamera kayıtlarıyla kanıtlandı. Olay yeri inceleme raporunda ise dikkat çeke detaylar ortaya çıktı. İşte Aleyna Çakır dosyasında yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 10:23
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Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! O kişinin Ümitcan Uygun olduğu kesinleşti

Sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından daha önce defalarca şiddet gören ve zorla gece kulübünde çalıştırıldığı ortaya çıkan Aleyna Çakır, haziran ayında şüpheli olarak hayatını kaybetmişti. Ankara'daki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olayında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! O kişinin Ümitcan Uygun olduğu kesinleşti

Aleyna'nın anne ve babasının 131 gün sonra ifadesi alınırken davayla ilgili yeni tespitler yapıldı.

İşte yeni tespitler:

Gerçek adı Sema Esen'di ama Aleyna Çakır olarak biliniyordu. Olay gecesi evin yakınındaki araca binen kişi, baş şüpheli eski sevgili Ümitcan Uygun'du.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre; Aleyna'nın evinin önündeki kamera kayıtları çelişkili. Çelişkinin nedeni ise teknik nedenler ve gece saatleri olması...

Olay yeri inceleme raporuna göre; evde iki alkol şişesi bulundu. Biri kırıktı. Diğerinin ise yarısı alkol doluydu. Aleyna'nın bacaklarında morluklar vardı.

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Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! O kişinin Ümitcan Uygun olduğu kesinleşti

ÇELİŞKİLİ RAPOR İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ

Aleyna'nın ölümü sonrasında polisin tuttuğu ilk tutanakta apartmanın önünde iki kişi, ikinci tutanakta ise tek kişi olduğu belirtilmişti. Ailenin avukatı dosyadaki çelişkilerin giderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

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Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! O kişinin Ümitcan Uygun olduğu kesinleşti

Başsavcılığın yaptığı inceleme sonrası hazırladığı rapora Sabah ulaştı. Buna göre; iki rapor arasındaki çelişkinin teknik imkânlar, kamera açısı ve gece olması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği belirtildi. Savcılık kameranın uzakta olması, araçtan inen kişi ya da kişilerin karanlıkta kalmaları sebebiyle polis merkezinde görüntüyü izleyerek tutanak tutan görevlilerin yanılmış olabileceğini belirtti.

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Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! O kişinin Ümitcan Uygun olduğu kesinleşti

Cinayet Büro Amirliği'nin teknik imkânları kullanarak yaptığı inceleme ve HTS kayıtlarına göre, Uygun'un araçtan inerek, park halindeki kendi aracına binip uzaklaştığı yönündeki tespitin dosya içindeki ifadeler ve baz kayıtlarıyla uyumlu olduğu açıklandı.