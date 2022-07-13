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Haberler Galeri Alevler sahile ilerliyor! Muğla Datça'da orman yangını! Alev kapanı bölgeyi sardı

Alevler sahile ilerliyor! Muğla Datça'da orman yangını! Alev kapanı bölgeyi sardı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi orman yangınını takip etmek için bölgeye gidiyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Datça, Mesudiye'de 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35'de yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinası, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Orman kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor" dedi.

Giriş Tarihi: 13.07.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 15:33
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Alevler sahile ilerliyor! Muğla Datça’da orman yangını! Alev kapanı bölgeyi sardı

Muğla'nın Datça ilçesinde, orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

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Alevler sahile ilerliyor! Muğla Datça’da orman yangını! Alev kapanı bölgeyi sardı

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

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Alevler sahile ilerliyor! Muğla Datça’da orman yangını! Alev kapanı bölgeyi sardı

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

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Alevler sahile ilerliyor! Muğla Datça’da orman yangını! Alev kapanı bölgeyi sardı

ASKERİ BİRLİKLER DE SAHAYA İNDİ
Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

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Alevler sahile ilerliyor! Muğla Datça’da orman yangını! Alev kapanı bölgeyi sardı

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.