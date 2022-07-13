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Selfie çekerken Vezüv Yanardağı’na düştü! Arkadaşları şoke oldu... Operasyon sürpriz bir sonla bitti

İtalya'da sıra dışı bir olay yaşandı. Amerikalı bir turist, selfie çekerken telefonu elinden kaydı. Yakalamak için hamle yapınca dünyanın en tehlikeli volkanlarından biri olan Vezüv Yanardağı'na düştü. Ekipler hemen operasyon başlattı. Operasyonun sonunda ekipler gördükleri karşısında şaşkına döndü.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.07.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 13:14
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Selfie çekerken Vezüv Yanardağı’na düştü! Arkadaşları şoke oldu... Operasyon sürpriz bir sonla bitti

Sıra dışı olayın adresi İtalya.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selfie çekerken Vezüv Yanardağı’na düştü! Arkadaşları şoke oldu... Operasyon sürpriz bir sonla bitti

Napoli kentindeki Vezüv Yanardağı'nda özçekim yapan ABD'li turist olacaklardan habersizdi...

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Selfie çekerken Vezüv Yanardağı’na düştü! Arkadaşları şoke oldu... Operasyon sürpriz bir sonla bitti

Elinden kayan telefonunu yakalamak için hamle yapan 23 yaşındaki adam dengesini kaybederek kratere yuvarlandı.

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Selfie çekerken Vezüv Yanardağı’na düştü! Arkadaşları şoke oldu... Operasyon sürpriz bir sonla bitti

Acil durum ekipleri hemen operasyon başlattı.

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Selfie çekerken Vezüv Yanardağı’na düştü! Arkadaşları şoke oldu... Operasyon sürpriz bir sonla bitti

Dünyanın en tehlikeli volkanlarından biri kabul edilen Vezüv Yanardağı, 1631 yılındaki şiddetli patlamalarla ün salmıştı.