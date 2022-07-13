Selfie çekerken Vezüv Yanardağı’na düştü! Arkadaşları şoke oldu... Operasyon sürpriz bir sonla bitti

İtalya'da sıra dışı bir olay yaşandı. Amerikalı bir turist, selfie çekerken telefonu elinden kaydı. Yakalamak için hamle yapınca dünyanın en tehlikeli volkanlarından biri olan Vezüv Yanardağı'na düştü. Ekipler hemen operasyon başlattı. Operasyonun sonunda ekipler gördükleri karşısında şaşkına döndü.