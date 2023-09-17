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Alanya'da korkutan orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede! Alev çemberi için seferberlik
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınını "Otağ" adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla havadan inceledi.
Giriş Tarihi: 17.09.2023 16:33Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 16:35