Alanya’da korkutan orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede! Alev çemberi için seferberlik

Şu ana kadar 13 evin tahliye edildiğini, herhangi bir can kaybının olmadığını belirten Ürkmezer, "Şu anda bulunduğumuz yerde rüzgar yok ama 100 metre aşağımızda yoğun bir rüzgar söz konusu. Tüm gücümüzle yangının kontrol altına alınması için çalışıyoruz." dedi.