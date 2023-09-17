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Alanya'da korkutan orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede! Alev çemberi için seferberlik

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınını "Otağ" adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla havadan inceledi.

Giriş Tarihi: 17.09.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 16:35
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Alanya’da korkutan orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede! Alev çemberi için seferberlik

Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, kısa sürede yayıldı.

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Alanya’da korkutan orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede! Alev çemberi için seferberlik

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile çevre il ve ilçelerden ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçradı.

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Alanya’da korkutan orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede! Alev çemberi için seferberlik

Yangına 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 363 personelle müdahale ediliyor.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

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Alanya’da korkutan orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede! Alev çemberi için seferberlik

Şu ana kadar 13 evin tahliye edildiğini, herhangi bir can kaybının olmadığını belirten Ürkmezer, "Şu anda bulunduğumuz yerde rüzgar yok ama 100 metre aşağımızda yoğun bir rüzgar söz konusu. Tüm gücümüzle yangının kontrol altına alınması için çalışıyoruz." dedi.

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Alanya’da korkutan orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede! Alev çemberi için seferberlik

Mahalle sakini Dulkadın Akın ise gelinine ait evin alevlere teslim olduğunu anlattı. Yangın anında kendilerinin köyde olduğunu belirten Akın, "Alevler yaklaşınca gelinimi dışarıya çıkarmışlar." ifadesini kullandı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.