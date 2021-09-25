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5 saat boyunca rehin tutulan usta dehşet anlarını anlattı! Bakın elinden nasıl kurtulmuş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, pazar günü, çalıştığı restoranda garson Kamil Tarık Albayrak (25) tarafından 2 bıçakla 5 saat boyunca rehin alınan Lütfü Salman, "Yalan yok 'Artık bu dünyada kalacak halim kalmadı' dedim kendi kendime. Artık ölüme gidiyorum, diye düşündüm. Elinden takla atarak kurtuldum. O kadar çok sıkı tutuyordu ki bıçak, boğazımı kesmeye başlamıştı. Ben takla atmasaydım bitmişti" dedi.

Giriş Tarihi: 25.09.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 11:49
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5 saat boyunca rehin tutulan usta dehşet anlarını anlattı! Bakın elinden nasıl kurtulmuş

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndaki restoranda 15 gün önce garson olarak çalışmaya başlayan ve iş yerinin üst katındaki dairede kalan Kamil Tarık Albayrak, 19 Eylül Pazar günü saat 05.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle 2 ekmek bıçağını ustası Lütfü Salman'ın boğazına dayayarak rehin aldı.

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5 saat boyunca rehin tutulan usta dehşet anlarını anlattı! Bakın elinden nasıl kurtulmuş

Restoran çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendi vücudunu kesen, restoranın mutfak kısmında, "Güvenlik kameralarını açın. Kameralar gelsin. Arka taraftaki çıksın oradan. Benim sigortam yok" diye bağıran Albayrak, bir süre sonra rehin aldığı ustasıyla çalıştığı iş yerinden çıkarak Sorgun Bulvarı'nın karşı tarafına geçti.

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5 saat boyunca rehin tutulan usta dehşet anlarını anlattı! Bakın elinden nasıl kurtulmuş

POLİSLERE 'JANDARMA İSTİYORUM' DEDİ
Polisin ikna çabalarına rağmen Kamil Tarık Albayrak, boğazına bıçak dayadığı Lütfü Salman'ı 800 metre ilerideki alışveriş merkezinin kapısına götürdü.

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5 saat boyunca rehin tutulan usta dehşet anlarını anlattı! Bakın elinden nasıl kurtulmuş

AVM girişinde sıkıştırılan Albayrak, polisin saatlerce çabasına rağmen Salman'ı bırakmadı. Polise güvenmediğini söyleyip, jandarma görevlilerini isteyen Albayrak, olay yerine gelen Antalya Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerini önce asker zannetti. "Aha asker geldi, beni kesin öldüreceksiniz" diye panikleyen Albayrak'ı polis ekipleri, gelenlerin özel harekat polisi olduğunu anlatarak, güçlükle sakinleştirdi.

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5 saat boyunca rehin tutulan usta dehşet anlarını anlattı! Bakın elinden nasıl kurtulmuş

Sürekli etrafına bakınan Albayrak, elinde tuttuğu ekmek bıçağı ile Salman'ın boğazını kesti. Bu sırada can havliyle silkelenen Salman, Albayrak'ın elinden kurtuldu.