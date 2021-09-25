25 Eylül 2021, Cumartesi
5 saat boyunca rehin tutulan usta dehşet anlarını anlattı! Bakın elinden nasıl kurtulmuş
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, pazar günü, çalıştığı restoranda garson Kamil Tarık Albayrak (25) tarafından 2 bıçakla 5 saat boyunca rehin alınan Lütfü Salman, "Yalan yok 'Artık bu dünyada kalacak halim kalmadı' dedim kendi kendime. Artık ölüme gidiyorum, diye düşündüm. Elinden takla atarak kurtuldum. O kadar çok sıkı tutuyordu ki bıçak, boğazımı kesmeye başlamıştı. Ben takla atmasaydım bitmişti" dedi.
Giriş Tarihi: 25.09.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 11:49
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