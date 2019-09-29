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Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Kaplumbağanın içinden çıkanları görenler gözlerinize inanamadı

Hayvanat bahçesindeki veteriner hekimler tarafından fark edilen kaplumbağanın içinden çıkanlar, görenleri hayretlere düşürdü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler saniyeler içinde dünyada olay oldu. Son zamanlarında yürümekte aşırı zorluk çeken zavallı kaplumbağayı kontrol eden hekimler, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kameralara kaydedilen olan o anlar, sosyal medyada paylaşılınca tüm dünyanın ilgisini çekti. İşte kaplumbağanın karnından çıkanlar...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 14:54
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Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Kaplumbağanın içinden çıkanları görenler gözlerinize inanamadı

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şok etti!

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı.

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Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Kaplumbağanın içinden çıkanları görenler gözlerinize inanamadı
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Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Kaplumbağanın içinden çıkanları görenler gözlerinize inanamadı
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Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Kaplumbağanın içinden çıkanları görenler gözlerinize inanamadı
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Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Kaplumbağanın içinden çıkanları görenler gözlerinize inanamadı