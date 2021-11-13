Akılalmaz düzenek! Evine ulaşım sorununu böyle çözdü

'ELEKTRİK KESİLSE SADECE DURUR'

Düzeneği anlatan Kadıoğlu, "Teknik birçok özellikleri var. Çalışırken tek halat kesilirse kaza olur. Elektrik kesilse sadece durur, bir aksilik olmaz. Burada ev yapacakken ayak basacak kadar düz yer yoktu. Bu makine olmasaydı bunları yapmak mümkün değildi. Misafirlerimiz oluyor; hanıma diyorum 'al kumandayı sen in, al gel'. Böyle olunca itimat oluyor. Çok heyecan verici olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.