Ahmet Can’ın cinayet faili Aslı Yağmur İstanbul’da yakalandı!

2003 yılında meydana gelen olayda Esenyurt'ta yol kenarında bir torba içinde bir erkek başı ve eller bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada bir süre sonra ölen kişinin Zeytinburnu'nda oturan Türkiye Elektrik Kurumundan emekli Ahmet Can olduğunu tespit etti.