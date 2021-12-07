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Haberler Galeri Aile içi katliam! Ümraniye’de babasını öldüren Cansel Dilara Kınalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını düşünmedim

Aile içi katliam! Ümraniye’de babasını öldüren Cansel Dilara Kınalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını düşünmedim

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 4 Aralık akşamı tartıştığı babasını boynundan bıçaklayan 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı gözaltına alınmasının akabinde adli makamlar tarafından tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen 48 yaşındaki baba Mustafa Emre Kınalı, olayın ardından yaşamını yitirirken zanlı genç kızın ifadesi ortaya çıktı. İşte kan donduran aile vahşetinin detayları…

Giriş Tarihi: 07.12.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 16:10
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Aile içi katliam! Ümraniye’de babasını öldüren Cansel Dilara Kınalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını düşünmedim

İddialara göre alkol bağımlısı olan 48 yaşındaki Mustafa Emre Kınalı şiddetli geçimsizlik yaşadığı karısından bir süre önce boşandı. Boşanma ardından Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki kardeşinin velayeti annelerine verilirken iddiaya göre 4 Aralık akşamı baba, çocuklarını görmek için sarhoş bir şekilde Cansel Kınalı'nın annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı Ümraniye'deki evlerine gitti.

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Aile içi katliam! Ümraniye’de babasını öldüren Cansel Dilara Kınalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını düşünmedim

KÜFÜR EDİP SALDIRINCA BIÇAĞA KOŞTU

Görüşme sırasında çıkan tartışmada iddiaya göre baba, kızına küfür edip saldırınca Cansel Kınalı da eline bıçak alarak, babasını doğru salladı. Baba Mustafa Emre K. omuzuna aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken Cansel K. gözaltına alındı.

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Aile içi katliam! Ümraniye’de babasını öldüren Cansel Dilara Kınalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını düşünmedim

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli Cansel, savcılıktan 'Üstsoy'dan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Aile içi katliam! Ümraniye’de babasını öldüren Cansel Dilara Kınalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını düşünmedim

ANNESİNİN BEYANLARINI YALANLADI

Şüpheli genç kız, Hakimlikteki sorgusunda kendisini ve annesini savunma amaçlı hareket ettiğini söyleyerek 'Babam, annemle benim üzerime geldi. Babam benimle hep tartışırdı. Annemin maddenin etkisi altında olduğuma dair beyanları doğru değildir. Madde kullanmamıştım ama bir süredir içmediğim için kötü durumdaydım' dedi.

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Aile içi katliam! Ümraniye’de babasını öldüren Cansel Dilara Kınalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını düşünmedim

OLAY YERİ: MUTFAK

Sorgusunun devamında şüpheli Cansel, 'Babamla tartışmamız kavgaya dönüştüğünde zaten mutfaktaydık.