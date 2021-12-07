Aile içi katliam! Ümraniye’de babasını öldüren Cansel Dilara Kınalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını düşünmedim

İddialara göre alkol bağımlısı olan 48 yaşındaki Mustafa Emre Kınalı şiddetli geçimsizlik yaşadığı karısından bir süre önce boşandı. Boşanma ardından Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki kardeşinin velayeti annelerine verilirken iddiaya göre 4 Aralık akşamı baba, çocuklarını görmek için sarhoş bir şekilde Cansel Kınalı'nın annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı Ümraniye'deki evlerine gitti.