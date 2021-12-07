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Aile içi katliam! Ümraniye’de babasını öldüren Cansel Dilara Kınalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını düşünmedim
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 4 Aralık akşamı tartıştığı babasını boynundan bıçaklayan 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı gözaltına alınmasının akabinde adli makamlar tarafından tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen 48 yaşındaki baba Mustafa Emre Kınalı, olayın ardından yaşamını yitirirken zanlı genç kızın ifadesi ortaya çıktı. İşte kan donduran aile vahşetinin detayları…
Giriş Tarihi: 07.12.2021 16:10Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 16:10