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Haberler Galeri 3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil tekrar Ordu'ya getirildi! Galericinin ailelerden tek isteği var

3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil tekrar Ordu'ya getirildi! Galericinin ailelerden tek isteği var

Ordu'da, 10 gün önce 3 çocuk tarafından çalınan ve yapılan araştırma sonucu İstanbul'da bulunan otomobil, galeri sahipleri tarafından kente getirildi. Galerici Bekir Egen, "Zararımız 20 bin TL civarında. Zararımızı ailelerden talep etmeyeceğim. Ailelerden isteğim, maddiyat değil onlara daha özverili şekilde bundan sonra sahip çıkmalarını istiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 16:26
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3 çocuğun çalıp İstanbul’a gittiği otomobil tekrar Ordu’ya getirildi! Galericinin ailelerden tek isteği var

Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un ortaklığında olan oto galeride meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 çocuğun çalıp İstanbul’a gittiği otomobil tekrar Ordu’ya getirildi! Galericinin ailelerden tek isteği var

S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15) adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı.

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3 çocuğun çalıp İstanbul’a gittiği otomobil tekrar Ordu’ya getirildi! Galericinin ailelerden tek isteği var

İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili çalıştıran çocuklar, bölgeden uzaklaştı.

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3 çocuğun çalıp İstanbul’a gittiği otomobil tekrar Ordu’ya getirildi! Galericinin ailelerden tek isteği var

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR
Galeri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğu İstanbul'da yakaladı. Otomobil de park halinde bulundu.

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3 çocuğun çalıp İstanbul’a gittiği otomobil tekrar Ordu’ya getirildi! Galericinin ailelerden tek isteği var

TUTUKLANDILAR
S.Ö., A.Y. ve E.K., özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kara yoluyla kente getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin ifadesinde, "İstanbul'un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık" dediği öğrenildi.
Çocuklar, çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.