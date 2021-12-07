3 çocuğun çalıp İstanbul'a gittiği otomobil tekrar Ordu'ya getirildi! Galericinin ailelerden tek isteği var

Ordu'da, 10 gün önce 3 çocuk tarafından çalınan ve yapılan araştırma sonucu İstanbul'da bulunan otomobil, galeri sahipleri tarafından kente getirildi. Galerici Bekir Egen, "Zararımız 20 bin TL civarında. Zararımızı ailelerden talep etmeyeceğim. Ailelerden isteğim, maddiyat değil onlara daha özverili şekilde bundan sonra sahip çıkmalarını istiyorum" dedi.