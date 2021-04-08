08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Adıyaman'da görenleri şaşırtan canlı! Aynı yılan gibi! Saldırıdan korunmak için...

Adıyaman'da görenleri şaşırtan canlı! Aynı yılan gibi! Saldırıdan korunmak için...

Adıyaman'da ip gibi dizilen canlı görenleri hayrete düşürdü. Okul bahçesinde görülen metrelerce uzunlukta bir yılan sanılan böcekler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:04
  • 1
  • 59
Adıyaman'da görenleri şaşırtan canlı! Aynı yılan gibi! Saldırıdan korunmak için...

Adıyaman'da bir okulun bahçesinde ilk fark edildiğinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan sanılan sıralı tırtıl böcekleri görenleri şaşkınlığa uğrattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 59
Adıyaman'da görenleri şaşırtan canlı! Aynı yılan gibi! Saldırıdan korunmak için...

Tırtılların sıralı ve düzenli yolculuğu görenlerin merakını cezbetti.

  • 3
  • 59
Adıyaman'da görenleri şaşırtan canlı! Aynı yılan gibi! Saldırıdan korunmak için...

Tırtılları gören vatandaşlar sıralı tırtılları tek tek saydı.

  • 4
  • 59
Adıyaman'da görenleri şaşırtan canlı! Aynı yılan gibi! Saldırıdan korunmak için...

Vatandaşlar, tırtılların tamamının tek bir parça gibi sıralı dizilmesini, böcek yiyen kuşların saldırısından korunmak için yaptıklarını dile getirildi.

  • 5
  • 59
Adıyaman'da görenleri şaşırtan canlı! Aynı yılan gibi! Saldırıdan korunmak için...

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor.