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08 Nisan 2021, Perşembe
Haberler Galeri Adıyaman'da görenleri şaşırtan canlı! Aynı yılan gibi! Saldırıdan korunmak için...
Adıyaman'da görenleri şaşırtan canlı! Aynı yılan gibi! Saldırıdan korunmak için...
Adıyaman'da ip gibi dizilen canlı görenleri hayrete düşürdü. Okul bahçesinde görülen metrelerce uzunlukta bir yılan sanılan böcekler vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:04