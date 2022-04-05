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Haberler Galeri Adı Deniz Işın’la aşk dedikodularına karışıan Burak Deniz’den ters köşe! Didem Soydan’la böyle görüntülendi

Adı Deniz Işın’la aşk dedikodularına karışıan Burak Deniz’den ters köşe! Didem Soydan’la böyle görüntülendi

Geçen ekim ayında yollarını ayıran ünlü oyuncu Burak Deniz ve manken Didem Soydan'dan hayranlarının yüzünü güldürecek haber geldi. Adı Deniz Işın'la aşk dedikodularına karışan, kadın çantası taşırken görüntülenip gazetecilerin soru yağmuruna tutulan Burak Deniz eski aşkı Didem Soydan ile yeniden birlikte. İşte aşkı belgeleyen o kare...

Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 10:55
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Adı Deniz Işın’la aşk dedikodularına karışıan Burak Deniz’den ters köşe! Didem Soydan’la böyle görüntülendi

Son zamanların en fazla proje çeken oyuncularının başında yer alan Burak Deniz, özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

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Adı Deniz Işın’la aşk dedikodularına karışıan Burak Deniz’den ters köşe! Didem Soydan’la böyle görüntülendi

ÖNCE ŞAHİKA, SONRA DENİZ

Deniz, önce dalış şampiyonu Şahika Encümen'le gecelerde görüntülendi, ardından da hafta içi meslektaşı Deniz Işın'la kameralara yansıdı.

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Adı Deniz Işın’la aşk dedikodularına karışıan Burak Deniz’den ters köşe! Didem Soydan’la böyle görüntülendi

"KALBİM BOŞ, SADECE ARKADAŞIZ"

Yakışıklı oyuncu aynı taksiye bindiği ve daha sonra beraber bir kafeye gittiği Deniz Işın'la sadece arkadaş olduklarını belirtti ve kalbinin boş olduğunu söyledi.

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Adı Deniz Işın’la aşk dedikodularına karışıan Burak Deniz’den ters köşe! Didem Soydan’la böyle görüntülendi

ERTESİ GÜN BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

"Kalbim boş" diyen Burak Deniz, ertesi gün ise herkesi şaşırttı ve geçen ekim ayında yollarını ayırdığı manken Didem Soydan'la barıştı. Ünlü oyuncu cuma akşamı Didem Soydan'la ilk kez görüntülendi. Sevgilisinin Nişantaşı'ndaki evinin önünde kameralara Deniz'in keyifli hali dikkat çekti.

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Adı Deniz Işın’la aşk dedikodularına karışıan Burak Deniz’den ters köşe! Didem Soydan’la böyle görüntülendi

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Burak Deniz, "barıştınız mı?" sorusuna "gördüğünüz gibi" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, köpeği Köpük'ü de yanına alan Didem Soydan'la kısa bir tatile çıktıklarını anlattı.