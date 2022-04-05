HaberlerGaleriAdı Deniz Işın’la aşk dedikodularına karışıan Burak Deniz’den ters köşe! Didem Soydan’la böyle görüntülendi
Adı Deniz Işın’la aşk dedikodularına karışıan Burak Deniz’den ters köşe! Didem Soydan’la böyle görüntülendi
Geçen ekim ayında yollarını ayıran ünlü oyuncu Burak Deniz ve manken Didem Soydan'dan hayranlarının yüzünü güldürecek haber geldi. Adı Deniz Işın'la aşk dedikodularına karışan, kadın çantası taşırken görüntülenip gazetecilerin soru yağmuruna tutulan Burak Deniz eski aşkı Didem Soydan ile yeniden birlikte. İşte aşkı belgeleyen o kare...
Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:49Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 10:55