Adana’da hırsıza meydan dayağı! Pişman ettiler

Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan şüphelinin kaçarken düşürdüğü içinde boru anahtarı, pense, fener ve çalıntı olduğu düşünülen iki bot, kot pantolonu ve metal bazı hurda eşyalara da el konuldu.

