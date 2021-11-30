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Adana'da hırsıza meydan dayağı! Pişman ettiler

Adana'da girdiği boş evde fark edilen hırsızlık şüphelisi yabancı uyruklu Tarık M., kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Düşünce vatandaşlarca yakalanıp, polise teslim edilen şüpheli, ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 06:11 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 06:11
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Adana’da hırsıza meydan dayağı! Pişman ettiler

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15013 Sokak'ta meydana geldi. Köpek sesine uyanıp, pencereden dışarıya bakan vatandaşlar, kimsenin oturmadığı eve bir kişinin bahçe duvarından atlayıp, içeriye girdiğini fark etti.

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Adana’da hırsıza meydan dayağı! Pişman ettiler

Kendisini fark edenlerden kaçmak için geldiği gibi duvardan atlayıp, koşmaya başlayan şüpheli, dengesini kaybedip, yüzüstü düştü.

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Adana’da hırsıza meydan dayağı! Pişman ettiler

Yaralanan şüpheli, vatandaşlarca yakalanıp, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibine teslim edildi. Yabancı uyruklu ve adının Tarık M. olduğu saptanan yaralı hırsızlık şüphelisi, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi.

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Adana’da hırsıza meydan dayağı! Pişman ettiler

Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan şüphelinin kaçarken düşürdüğü içinde boru anahtarı, pense, fener ve çalıntı olduğu düşünülen iki bot, kot pantolonu ve metal bazı hurda eşyalara da el konuldu.

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Adana’da hırsıza meydan dayağı! Pişman ettiler
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.