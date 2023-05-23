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Adana’da çiçekçiye giren hırsız öyle bir şey çaldı ki! Genç kadın şoke oldu

Bu kadarı da "pes" dedirten olay geçen günlerde Adana'da meydana geldi. Çiçekçiye giren hırsız kediyi çaldı. Kamera kayıtlarını izleyen dükkan sahibi genç kadın şoka uğradı. "Kediyi nasıl çalabiliyor, anlamış değilim. Dükkana girdiğinde her şeyi alıp götürebilir ama kedimi keşke götürmeseydi" ifadelerini kullandı. Olayın ardından kedisine ise bakın nasıl ulaştı...

Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:12
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Adana’da çiçekçiye giren hırsız öyle bir şey çaldı ki! Genç kadın şoke oldu

Adana'da yaşanan olay, 15 Mayıs günü saat 06.00 sularında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi.

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Adana’da çiçekçiye giren hırsız öyle bir şey çaldı ki! Genç kadın şoke oldu

Çiçekçi dükkanı işleten Sıla Ülker, sabah geldiğinde iş yerine hırsız girdiğini fark edip polise haber verdi.

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Adana’da çiçekçiye giren hırsız öyle bir şey çaldı ki! Genç kadın şoke oldu

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Adana’da çiçekçiye giren hırsız öyle bir şey çaldı ki! Genç kadın şoke oldu

Ekipler, şüphelinin iş yerinin kapısını kırarak içeri girdiğini, dizüstü bilgisayar ve kasadaki 6 bin lirayı aldıktan sonra kediyi de poşete koyup, kaçtığını saptadı.

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Adana’da çiçekçiye giren hırsız öyle bir şey çaldı ki! Genç kadın şoke oldu

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.