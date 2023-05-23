Adana’da çiçekçiye giren hırsız öyle bir şey çaldı ki! Genç kadın şoke oldu

Bu kadarı da "pes" dedirten olay geçen günlerde Adana'da meydana geldi. Çiçekçiye giren hırsız kediyi çaldı. Kamera kayıtlarını izleyen dükkan sahibi genç kadın şoka uğradı. "Kediyi nasıl çalabiliyor, anlamış değilim. Dükkana girdiğinde her şeyi alıp götürebilir ama kedimi keşke götürmeseydi" ifadelerini kullandı. Olayın ardından kedisine ise bakın nasıl ulaştı...

Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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