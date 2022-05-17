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Adana’da çiçek teslim tutanağı imzalayan kadın hayatının şokunu yaşadı!

Adana'da 4 çocuk sahibi bir kadın, çiçek getiren kuryenin verdiği boş kağıdı teslim tutanağı olduğunu düşünerek imzaladı. Akabinde iki ay geçtikten sonra kiracısının kendisini dolandırıp o kağıt üzerindeki imzasından 95 bin dolarlık senet yaptığını öğrenen talihsiz kadın hayatının şokunu yaşadı. 5 ev, 1 motosiklet ve 1 arabayı da şu an hacizde olan ve davası devam eden talihsiz kadın dolandırıcılara gereken cezasının verilmesini istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:18
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Adana’da çiçek teslim tutanağı imzalayan kadın hayatının şokunu yaşadı!

4 çocuk sahibi 55 yaşındaki Şükran Candan'ın, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki arsasına iki bloklu bir site yapıldı. Candan'a da bu siteden beş daire verildi. Dairelerin 1'ini satan Candan, 3 daireyi de evli çocuklarına verdi. 1 dairesini de Halil B. (45) adındaki bir şahsa geçen Aralık ayında kiraya verdi.

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Adana’da çiçek teslim tutanağı imzalayan kadın hayatının şokunu yaşadı!

YAKINLIK KURMAK İÇİN SÜREKLİ GÖRÜŞTÜ

Halil B. ise sevgilisi Nuray F. ile eve taşındı. Ancak çift arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı ve Nuray F., iddiaya göre evi terk etti. Ancak Halil B. aynı sitede oturan ev sahibi Şükran Candan ile sürekli görüşerek sevgilisiyle yaşadığı sorunları anlatıp Candan'ın güvenini kazandı. Halil B., geçen Ocak ayında ise Nuray F. ile ayrıldığını söyleyerek evden ayrıldı.

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Adana’da çiçek teslim tutanağı imzalayan kadın hayatının şokunu yaşadı!

HEDİYE GELEN ÇİÇEK HAYATINI KABUSA ÇEVİRDİ

Şükran Candan'ın geçen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise bir kurye tarafından evine çiçek geldi. Candan ise çiçeği çocuklarının gönderdiğini düşünerek teslim alıp kuryenin verdiği boş kağıda ise imza attı.

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Adana’da çiçek teslim tutanağı imzalayan kadın hayatının şokunu yaşadı!

'ANNE BİZ SANA ÇİÇEK GÖNDERMEDİK'

Ancak akşam çocukları geldiğinde, 'Anne biz sana çiçek göndermedik' deyince Şükran Candan, imza attığını söyleyip telaşa kapıldı.

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Adana’da çiçek teslim tutanağı imzalayan kadın hayatının şokunu yaşadı!

ÇOCUKLARI KIZMASIN DİYE…

3 gün sonra çiçekçiye ulaşan Candan ailesi, çiçekçiden annelerinin imza attığı öne sürülen kağıdı geri aldı. Eve gelen çocuklar kağıdı annelerine gösterdiklerinde ise Şükran Candan, evlatları kızmasın diye kendi imzasının olmadığı kağıt için 'Evet bu kağıt benim' dedi.