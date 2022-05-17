17 Mayıs 2022, Salı
Adana’da çiçek teslim tutanağı imzalayan kadın hayatının şokunu yaşadı!
Adana'da 4 çocuk sahibi bir kadın, çiçek getiren kuryenin verdiği boş kağıdı teslim tutanağı olduğunu düşünerek imzaladı. Akabinde iki ay geçtikten sonra kiracısının kendisini dolandırıp o kağıt üzerindeki imzasından 95 bin dolarlık senet yaptığını öğrenen talihsiz kadın hayatının şokunu yaşadı. 5 ev, 1 motosiklet ve 1 arabayı da şu an hacizde olan ve davası devam eden talihsiz kadın dolandırıcılara gereken cezasının verilmesini istedi.
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:18
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