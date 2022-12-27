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Adana ve KKTC'deki operasyonlarla Deveciler örgütü çökertildi! Çete liderinin oğlu yakalandı

5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarıyla bilinen Deveciler örgütüne operasyon düzenlendi. Adana merkezli 4 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen baskınlarda, Deveciler suç örgütünün lideri Cumali İncesoy'un oğlu Yaşar İncesoy yakalandı.

Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:20
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Adana ve KKTC’deki operasyonlarla Deveciler örgütü çökertildi! Çete liderinin oğlu yakalandı

Adana merkezli 4 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen operasyonla çökertilen 'Deveciler' suç örgütünün lideri Cumali İncesoy ile oğlu Yaşar İncesoy'un da bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana ve KKTC’deki operasyonlarla Deveciler örgütü çökertildi! Çete liderinin oğlu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karışan ve kendilerini 'Deveciler' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.

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Adana ve KKTC’deki operasyonlarla Deveciler örgütü çökertildi! Çete liderinin oğlu yakalandı

Polis, liderliğini Cumali İncesoy ile oğlu Yaşar İncesoy'un yaptığı belirlenen örgüt üyesi 46 kişiye yönelik 23 Aralık'ta operasyon düzenledi.

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Adana ve KKTC’deki operasyonlarla Deveciler örgütü çökertildi! Çete liderinin oğlu yakalandı

Ekipler, şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Operasyonda örgüt liderinin de bulunduğu 41 şüpheli, gözaltına alındı.

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Adana ve KKTC’deki operasyonlarla Deveciler örgütü çökertildi! Çete liderinin oğlu yakalandı

KKTC'de yakalanan örgüt lideri Cumali İncesoy uçakla, İstanbul'da gözaltına alınan oğlu Yaşar İncesoy ise kara yoluyla kente getirildi.