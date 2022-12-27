27 Aralık 2022, Salı
Adana ve KKTC'deki operasyonlarla Deveciler örgütü çökertildi! Çete liderinin oğlu yakalandı
5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarıyla bilinen Deveciler örgütüne operasyon düzenlendi. Adana merkezli 4 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen baskınlarda, Deveciler suç örgütünün lideri Cumali İncesoy'un oğlu Yaşar İncesoy yakalandı.
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:20
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