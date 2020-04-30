Adalar giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor

60 yıldır Büyükada'da yaşayan Müttalip Öcal, burayı çok sevdiğini belirterek, "Kısıtlama olacaksa olacak. Kendimizi korumamız lazım. İnsanlar için gerekli bu. Bazıları buna kızsa da ne kadar sıkı tutulursa o kadar iyi. İlaç, yiyecek-içecek sıkıntımız yok. Çok fazla marketimiz ve eczanemiz var çok şükür. Bundan daha başka ne isteyelim? Bu süreçte hiç kimse de bizi ziyarete gelmedi, sosyal mesafeyi koruyoruz. Katlanmalıyız ki sonunda selamete kavuşalım." diye konuştu.