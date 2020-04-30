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Adalar giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor
İlkbahar aylarında birçok kişinin günübirlik ziyaret ettiği Adalar'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında giriş çıkışların kısıtlanması kararının ardından sessizlik hakim. Büyükada esnafı eski hareketli günlerin özlemini duyarken ada sakinleri kısıtlama tedbirlerinden memnun. 60 yıldır Büyükada'da yaşayan Müttalip Öcal, "Kısıtlama olacaksa olacak. Kendimizi korumamız lazım. İnsanlar için gerekli bu. Bazıları buna kızsa da ne kadar sıkı tutulursa o kadar iyi" dedi. Bisikletçi Turgay Terzi,"O eski günleri çok özledik. İnşallah eski haline, o cıvıl cıvıl günlerine geri döner" ifadelerin kullandı.
Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:52
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