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Haberler Galeri Adalar giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor

Adalar giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor

İlkbahar aylarında birçok kişinin günübirlik ziyaret ettiği Adalar'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında giriş çıkışların kısıtlanması kararının ardından sessizlik hakim. Büyükada esnafı eski hareketli günlerin özlemini duyarken ada sakinleri kısıtlama tedbirlerinden memnun. 60 yıldır Büyükada'da yaşayan Müttalip Öcal, "Kısıtlama olacaksa olacak. Kendimizi korumamız lazım. İnsanlar için gerekli bu. Bazıları buna kızsa da ne kadar sıkı tutulursa o kadar iyi" dedi. Bisikletçi Turgay Terzi,"O eski günleri çok özledik. İnşallah eski haline, o cıvıl cıvıl günlerine geri döner" ifadelerin kullandı.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:52
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Adalar giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm giriş ve çıkışların 31 Mayıs'a kadar istisnalar hariç sınırlandırıldığı Adalar'da sessizlik hakim.

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Adalar giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor

Önceki yıllarda ilkbahar aylarında günübirlik ziyaretçiler nedeniyle oldukça kalabalıklaşan Adalar, koronavirüsle mücadele sürecinde tarihinin en sakin zamanlarını yaşıyor. İlçede son günlerde sadece martı ve kuş sesleri duyuluyor.

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Adalar giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor

Giriş ve çıkış kısıtlamasına dair kararının ardından azalan vapur seferleri ilçe sakinleri ve istisna tutulan az sayıda vatandaşı taşırken, iskelede ise polis kontrolleri devam ediyor.

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Adalar giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor

- Esnaf eski hareketli günleri özlüyor

Büyükada esnafı eski hareketli günlerin özlemini duyarken ada sakinleri kısıtlama tedbirlerinden memnun.

Adalar esnafı bu sakinliğin bir an önce bitmesini, hareketliliğin yeniden başlamasını istiyor.

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Adalar giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor

60 yıldır Büyükada'da yaşayan Müttalip Öcal, burayı çok sevdiğini belirterek, "Kısıtlama olacaksa olacak. Kendimizi korumamız lazım. İnsanlar için gerekli bu. Bazıları buna kızsa da ne kadar sıkı tutulursa o kadar iyi. İlaç, yiyecek-içecek sıkıntımız yok. Çok fazla marketimiz ve eczanemiz var çok şükür. Bundan daha başka ne isteyelim? Bu süreçte hiç kimse de bizi ziyarete gelmedi, sosyal mesafeyi koruyoruz. Katlanmalıyız ki sonunda selamete kavuşalım." diye konuştu.