Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? İşte araştırma sonuçları...

Türkiye'de bazı bölgeler ve iller yoğun göç alırken bazıları da göç veriyor. Türkiye'de en çok göç alan illerin başında İstanbul geliyor. Araştırmalara göre Marmara ve Ege bölgesi nüfus artışında ilk sıralarda yer alıyor. Peki herkes kendi memleketinde yaşasa illerin nüfusu kaç olurdu? İşte araştırma sonuçları...