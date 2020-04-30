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Haberler Galeri Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? İşte araştırma sonuçları...

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? İşte araştırma sonuçları...

Türkiye'de bazı bölgeler ve iller yoğun göç alırken bazıları da göç veriyor. Türkiye'de en çok göç alan illerin başında İstanbul geliyor. Araştırmalara göre Marmara ve Ege bölgesi nüfus artışında ilk sıralarda yer alıyor. Peki herkes kendi memleketinde yaşasa illerin nüfusu kaç olurdu? İşte araştırma sonuçları...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 13:08
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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? İşte araştırma sonuçları...

TÜİK 81 il hakkında bir araştırma yaptı.Türkiye'nin 81'i üzerinden yapılan araştırmanın sonucu herkesi şaşkına çevirdi. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? İşte araştırma sonuçları...

ADANA

1.770.073 kişi

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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? İşte araştırma sonuçları...

ADIYAMAN

1.131.126 kişi

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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? İşte araştırma sonuçları...

AFYONKARAHİSAR

1.123.702 kişi

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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? İşte araştırma sonuçları...

AĞRI

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