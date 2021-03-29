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Türkiye'den pasaportsuz gidilen ülkeler 2021 | Bakanlık duyurdu! O ülkeye artık kimlikle gidilecek

Türkiye'den pasaport istemeyen ülkeler 2021 | Türk vatandaşları için birçok ülke kapılarını ardına kadar açtı. Vizesiz seyahati kabul eden bu ülkelerin bazılarında sadece kimlik belgesi yeterli oluyor. Türk vatandaşları için yeni seyahat rotaları 2021 yılında daha da artmış oldu. Son olarak Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ile 1 Nisan'da kimlikle seyahatin başlayacağını açıkladı. İşte birbirinden önemli ülkelerden Türkiye'ye sağlanan o kolaylıklar...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 11:24
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Türkiye'den pasaportsuz gidilen ülkeler 2021 | Bakanlık duyurdu! O ülkeye artık kimlikle gidilecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'İki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

İŞTE TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN O ÜLKELER

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Türkiye'den pasaportsuz gidilen ülkeler 2021 | Bakanlık duyurdu! O ülkeye artık kimlikle gidilecek
Türk vatandaşları için dünya genelinde ziyaret edilebilecek pek çok rota bulunuyor. Üstelik hepsi vizesiz ya da sınır kapısında ücretli vize uyguluyor Üstelik bunların içinde sadece kimlik belgesiyle gidilebilecek Avrupa ülkeleri de var.
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Türkiye'den pasaportsuz gidilen ülkeler 2021 | Bakanlık duyurdu! O ülkeye artık kimlikle gidilecek
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa dahil dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni verilere göre Türk vatandaşları farklı kıtalarda pek çok ülke ve yönetim bölgesine vize kuyruklarında beklemeden seyahat edebiliyor.
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Türkiye'den pasaportsuz gidilen ülkeler 2021 | Bakanlık duyurdu! O ülkeye artık kimlikle gidilecek
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkeler geçici süreliğini sınırlarını kapatmış olsa da Türk vatandaşları için dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat imkânı bulunuyor. Avrupa'dan Uzak Asya'ya, Latin Amerika'dan Afrika'ya dünyanın farklı coğrafyalarına vizesiz, elektronik vize veyahut sadece kimlik belgesiyle gitmek mümkün.
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Türkiye'den pasaportsuz gidilen ülkeler 2021 | Bakanlık duyurdu! O ülkeye artık kimlikle gidilecek
İşte Türk vatandaşlarının dünyanın dört bir yanında, farklı kıtalarda üstelik de vize almak zorunda kalmadan seyahat edebileceği ülkelerin listesi.