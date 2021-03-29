Türkiye'den pasaportsuz gidilen ülkeler 2021 | Bakanlık duyurdu! O ülkeye artık kimlikle gidilecek

Türkiye'den pasaport istemeyen ülkeler 2021 | Türk vatandaşları için birçok ülke kapılarını ardına kadar açtı. Vizesiz seyahati kabul eden bu ülkelerin bazılarında sadece kimlik belgesi yeterli oluyor. Türk vatandaşları için yeni seyahat rotaları 2021 yılında daha da artmış oldu. Son olarak Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ile 1 Nisan'da kimlikle seyahatin başlayacağını açıkladı. İşte birbirinden önemli ülkelerden Türkiye'ye sağlanan o kolaylıklar...