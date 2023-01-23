ABD’li askerlerin 12 yıllık yasağı sona erdi! İncirlik Mahallesi’nde esnaf hazırlıklara başladı

'ESKİDEN İŞLER ÇOK İYİYDİ'

Bölgenin 38 yıllık esnafı Muzaffer Güven, üsse giriş-çıkışlar kapatılmadan önce dericilik üzerine çalıştığını belirterek, şu an iş yerini giyim mağazasına dönüştürdüğünü söyledi. Güven, "Eskiden işler çok iyiydi, insanlar burada çok güzel döviz kazanıyordu ancak kapanınca her taraf harabe oldu. Kapı açıldı ancak giriş ve çıkışlar beklediğimiz gibi değil. Esnaf da ciddi bir hazırlık yapamıyor çünkü ileride tekrar kapanıp kapanmayacağı belli değil" dedi.