YETKİLİLER ŞAŞKIN

Monolitin bir tarafı da ülkede Kutsal Dağ adıyla da bilinen Romanya'nın yedi doğa harikasından birine yani Ceahlau Dağı'na dönük. Utah'taki yetkililer gibi Romanya'dakiler de monolit yüzünden epey şaşkın.