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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD'deki metal monolit yetkilileri şaşkına çevirmişti! Panik dünyaya yayılıyor! Şimdi de o ülkede ortaya çıktı ABD'deki metal monolit yetkilileri şaşkına çevirmişti! Panik dünyaya yayılıyor! Şimdi de o ülkede ortaya çıktı
ABD'de arazide pilot tarafından fark edilen ve yetkilileri şaşkına çeviren metal monolit daha sonra esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Panik dünyaya yayılmaya başladı. Benzer bir cisim Romanya'da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 16:42
ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Monolitin bulunup birkaç gün sonra kaybolmasının ardından benzer bir haber de Romanya'dan geldi.
Ülkenin Piatra Neamt şehrindeki Batca Doamnei Tepesi'nde 26 Kasım'da yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir monolit keşfedildi.
Üçgen şeklindeki parlak ve metal yapı, kadim bir halk olan Daçyalılar tarafından milattan önce 82 ve milattan sonra 106 yılları arasında inşa edilen Petrodava Dacian Kalesi'nden birkaç metre uzakta bulunuyor.
YETKİLİLER ŞAŞKIN
Monolitin bir tarafı da ülkede Kutsal Dağ adıyla da bilinen Romanya'nın yedi doğa harikasından birine yani Ceahlau Dağı'na dönük. Utah'taki yetkililer gibi Romanya'dakiler de monolit yüzünden epey şaşkın.