A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık fırsatları yarın raflarda! A101 kataloğu indirimleri neler?

A101 5 Aralık kataloğu ile tanıtılan fırsatlar yarın raflarda olacak. Hafta sonu yayımlanan A101 aktüel ürünler kataloğu ile birçok üründe büyük indirimler sunuldu. Fırsatlar arasında televizyon, cep telefonu, buzdolabı, bavul çeşitleri, su geçirmez mont gibi ürünler dikkat çekiyor. Özellikle bin 499 TL etiket fiyatı ile satılacak olan HI-Level Led TV büyük ilgi göreceğe benziyor. Honor 8C cep telefonu da uygun bir android telefon arayanlar için büyük fırsat olacak. A101 mağazaları her gün olduğu gibi yarın da 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ürünler sınırlı sayıda olacak, bu nedenle sabahın ilk saatlerinde alışveriş yapılması öneriliyor. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık fırsatları...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 12:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





