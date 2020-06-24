A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 25 Haziran'da sürpriz ürünler satışa çıkacak

A101'de perşembe indirimleri neler? 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. A101 marketlerin bu haftaki kataloğunda her kategoriden ürünler bulunuyor. Teknoloji ürünlerinin ağırlık verildiği perşembe indirimlerinde hırdavat, züccaciye, nevresim takımı, tekstil ürünleri gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, bu hafta A101 müşterilerini neler bekliyor? A101'de 25 Hairan'da neler olacak? İşte A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 16:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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