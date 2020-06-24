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Haberler Galeri BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Ayak masaj aleti, nevresim takımı, ütü masası dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Ayak masaj aleti, nevresim takımı, ütü masası dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 26 Haziran 2020 kataloğu yayımlandı. Cuma günü indirimlerini merak eden BİM müşterileri güncel kataloğu araştırıyor. BİM marketlerde yapılacak alışverişlerde birbirinden farklı ürünler indirimli olarak alınabilecek. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında ayak masaj aleti, mini masaj aleti ve ütü masası gibi ürünler yer alıyor. Her kategoriden ürünün yer aldığı BİM 26 Haziran kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 18:03
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BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Ayak masaj aleti, nevresim takımı, ütü masası dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her salı ve cuma günleri çeşit çeşit ürünleri indirimli olarak satışa çıkaran BİM marketler, haftanın cuma kampanyalarının yer aldığı 26 Haziran kataloğunu yayımladı. Böylelikle, cuma günü satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Vantilatör, mini el fanı, nevresim takımı, taşınabilir şarj aleti, vakumlu haşere öldürücü, bardaklı başucu sürahisi gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Ayak masaj aleti, nevresim takımı, ütü masası dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

• 3840x2160
• Media tek A53
• 4 çekirdekli işlemci
• Ultra HD 4K
• Wi-fi
• Smart TV Android
• x3 HDMI
• Netflix, Puhu TV, YouTube, Blu TV, Prime Video, Live TV, Google Play
• 2 Yıl Garanti

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BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Ayak masaj aleti, nevresim takımı, ütü masası dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Güral Porselen
12 Kişilik 68 Parça Yemek Takımı

• A plus kalite
• 1.sınıf sert porselen

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BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Ayak masaj aleti, nevresim takımı, ütü masası dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Hisar Optima
6 Parça Çelik Tencere Seti

• 304 kalite paslanmaz çelik
• Soft touch kulp ve tepe

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BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Ayak masaj aleti, nevresim takımı, ütü masası dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Hisar Optima
6 Parça Granit Tencere Seti

• Cam kapak
• Soft touch kulp ve tepe