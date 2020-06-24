BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her salı ve cuma günleri çeşit çeşit ürünleri indirimli olarak satışa çıkaran BİM marketler, haftanın cuma kampanyalarının yer aldığı 26 Haziran kataloğunu yayımladı. Böylelikle, cuma günü satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Vantilatör, mini el fanı, nevresim takımı, taşınabilir şarj aleti, vakumlu haşere öldürücü, bardaklı başucu sürahisi gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor.