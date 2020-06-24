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BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Ayak masaj aleti, nevresim takımı, ütü masası dikkat çekiyor! İşte güncel liste
BİM 26 Haziran 2020 kataloğu yayımlandı. Cuma günü indirimlerini merak eden BİM müşterileri güncel kataloğu araştırıyor. BİM marketlerde yapılacak alışverişlerde birbirinden farklı ürünler indirimli olarak alınabilecek. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında ayak masaj aleti, mini masaj aleti ve ütü masası gibi ürünler yer alıyor. Her kategoriden ürünün yer aldığı BİM 26 Haziran kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 24.06.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 18:03
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