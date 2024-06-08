9 sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı! Korku dolu anları unutamıyor

O saldırıdan sonra dışarı çıkmaya korktuğunu belirten Tuğba Biçer, "Beni bir bakkal kurtardı. Ölümden döndüm. Eğer boğazıma filan yapışsaydı belki de hayatta olmayacaktım. Ben bu köpeklerin toplanmasını istiyorum. Bu olaydan sonra dışarı çıkamaz oldum. Bir yere gidemiyorum, korkuyorum. Çocuklarım da korkuyor. Artık başka canlar yanmasın istiyorum. Çıkacak yasayı sonuna kadar destekliyorum" dedi.