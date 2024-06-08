08 Haziran 2024, Cumartesi
9 sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı! Korku dolu anları unutamıyor
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 1,5 yıl önce 9 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Tuğba Biçer o anları unutamıyor. O günden beri dışarı çıkmaya korktuğunu belirten Biçer, "Beni bir bakkal kurtardı. Ölümden döndüm. Eğer boğazıma filan yapışsaydı belki de hayatta olmayacaktım. Ben bu köpeklerin toplanmasını istiyorum" dedi. Öte yandan Şanlıurfa'da vatandaşı ısıran başıboş köpek kuduz çıktı. Hasta karantinaya alındı.
Giriş Tarihi: 08.06.2024 07:37
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