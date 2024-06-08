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9 sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı! Korku dolu anları unutamıyor

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 1,5 yıl önce 9 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Tuğba Biçer o anları unutamıyor. O günden beri dışarı çıkmaya korktuğunu belirten Biçer, "Beni bir bakkal kurtardı. Ölümden döndüm. Eğer boğazıma filan yapışsaydı belki de hayatta olmayacaktım. Ben bu köpeklerin toplanmasını istiyorum" dedi. Öte yandan Şanlıurfa'da vatandaşı ısıran başıboş köpek kuduz çıktı. Hasta karantinaya alındı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 07:37
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9 sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı! Korku dolu anları unutamıyor

İlçeye bağlı Deştiğin Mahallesi'nde 2022 yılının Aralık ayında yaşanan olayda, sabah saatlerinde evden çıkan Tuğba Biçer bir anda 9 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

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9 sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı! Korku dolu anları unutamıyor

Kaçmaya çalışırken yere düşen Biçer'in etrafını saran köpekler, kadına korku dolu anlar yaşattı.

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9 sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı! Korku dolu anları unutamıyor

O sırada kadının sesini duyan mahalle bakkalı yardımına koştu. Bu korku dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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9 sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı! Korku dolu anları unutamıyor

O saldırıdan sonra dışarı çıkmaya korktuğunu belirten Tuğba Biçer, "Beni bir bakkal kurtardı. Ölümden döndüm. Eğer boğazıma filan yapışsaydı belki de hayatta olmayacaktım. Ben bu köpeklerin toplanmasını istiyorum. Bu olaydan sonra dışarı çıkamaz oldum. Bir yere gidemiyorum, korkuyorum. Çocuklarım da korkuyor. Artık başka canlar yanmasın istiyorum. Çıkacak yasayı sonuna kadar destekliyorum" dedi.

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9 sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı! Korku dolu anları unutamıyor

EMEKLİ POLİS MEMURU POLİS KÖPEĞİNİ VURDU

Öte yandan; Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde yaşayan 42 yaşındaki M.Ş., geçtiğimiz salı günü sokakta yürürken başıboş bir köpeğin saldırısına uğramıştı.

Saldırı sonrası adamın sağ bacağında yaralar oluştu. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen M.Ş.'ye burada tedavi ve aşı yapılarak izlemeye alındı.