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9 Ekim Cuma mesajları: Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam alemi tarafından idrak edilecek cuma namazı öncesinde cuma mesajı paylaşımı yapılıyor. Güzel dileklerini cuma mesajı ile dile getirmek isteyen vatandaşlar, dualı ve en yeni cuma mesajlarını internet üzerinde araştırmaya başladılar. Sayfamızdan en yeni cuma mesajı içeriklerine ulaşabilirsiniz. İşte dualı ve anlamlı cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 08:56
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9 Ekim Cuma mesajları: Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... 9 Ekim Cuma gününe özel en yeni cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. En sevilen ve sıklıkla paylaşılan cuma mesajları sosyal medyada günün en çok rağbet gören paylaşımları arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde öğle vakti cuma namazı kılınıyor. Bugünün anlam ve önemine yönelik en güzel cuma mesajlarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte huzur veren en yeni ve dualı cuma mesajları...

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9 Ekim Cuma mesajları: Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

DUALI CUMA MESAJLARI

* Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

* İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

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9 Ekim Cuma mesajları: Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Allah'ım! Kaçarsam, beni bulursun; firar edersem, beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım; mütevazı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan, bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir, ey Rabbim! Affedecek olursan, (buna da şaşmam; çünkü) eskiden beri affın hâlime şamil olmuş, afiyetin beni bürümüştür.

* Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz. Peygamberimizin (s.as.) nurundan, şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin.

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9 Ekim Cuma mesajları: Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Sen beni eksiksiz özürs��z yarattın; çocuktum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana. Allah'ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müjdelediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: "Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah"ın rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları bağışlar." (Zümer, 53)

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9 Ekim Cuma mesajları: Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Eğer kulun, Rabbinden kaçması mümkün olsaydı, senden kaçmaya en lâyık olan benim. Yeryüzünde ve gökte hiçbir şey sana gizli değildir ve sen (kıyamet günü) onları açığa çıkaracaksın. Karşılık verici olarak sen yeterlisin; hesap görücü olarak sen kâfisin.

Allah'ım! Geçmişte benden vuku bulan kötülükleri biliyorsun, hem de benden daha iyi. Amel defterimde aleyhimde sıralanan suçlardan dolayı yazıklar olsun bana! Eğer her şeyi kapsayan affının hâlime şamil olacağını umduğum yerler olmasaydı, (ümitsizlikten) kendimi bırakır, helâk olup giderdim.