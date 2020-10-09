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9 Ekim Cuma mesajları: Dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam alemi tarafından idrak edilecek cuma namazı öncesinde cuma mesajı paylaşımı yapılıyor. Güzel dileklerini cuma mesajı ile dile getirmek isteyen vatandaşlar, dualı ve en yeni cuma mesajlarını internet üzerinde araştırmaya başladılar. Sayfamızdan en yeni cuma mesajı içeriklerine ulaşabilirsiniz. İşte dualı ve anlamlı cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 09.10.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 08:56
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