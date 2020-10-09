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Timsah dolu havuza düştü! Faciadan dönüldü...

Amerika'nın Orlando şehrinde yaşayan timsah eğitmeni Michael Womer, timsahlarla sık sık çeşitli gösteriler yapan bir görevli. Bu kez işler istediği gibi gitmedi ve gösteri için geldiği havuza düştü.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 09:16
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Timsah dolu havuza düştü! Faciadan dönüldü...

Michael Womer yine misafirlere gösteri yapacağı bir anda içi timsah dolu havuzun başına geldi.

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Timsah dolu havuza düştü! Faciadan dönüldü...

Timsahları kızdırmak için biraz çabalayan adam rutin gösterisine devam etti.

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Timsah dolu havuza düştü! Faciadan dönüldü...

Florida'da yaşayan ve her gösterisini kayda alan Womer, bunu da es geçmemişti.

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Timsah dolu havuza düştü! Faciadan dönüldü...

Sıra gösterinin en tehlikeli anına gelmişti.

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Timsah dolu havuza düştü! Faciadan dönüldü...

Womer, İple timsahların üzerinde sallanmaya başladı.