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09 Ekim 2020, Cuma
Timsah dolu havuza düştü! Faciadan dönüldü...
Amerika'nın Orlando şehrinde yaşayan timsah eğitmeni Michael Womer, timsahlarla sık sık çeşitli gösteriler yapan bir görevli. Bu kez işler istediği gibi gitmedi ve gösteri için geldiği havuza düştü.
Giriş Tarihi: 09.10.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 09:16