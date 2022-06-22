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Haberler Galeri 8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

Arefe günü resmi tatil mi? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurban pazarlarının kurulması ile birlikte kurbanlıklar satışa çıkarıldı. Bayram için geri sayım başlarken, bayram arefesinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 11:54
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8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

8 Temmuz arefe günü tatil mi? Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10'uncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı tatili için planlar yapılırken, en çok merak edilenlerden biri de arafe günü oldu. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

8 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı arefe günü yarım gün resmi tatildir. 9-12 Temmuz tarihlerinde toplam 4 gün sürecek Kurban Bayramı, arefe günü ile birlikte 4,5 gün resmi tatildir.

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8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 15 Temmuz'un da resmi tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi nedeniyle bayramın birleştirilerek tatilin 9 güne çıkarılması talep ediliyor. Geçtiğimiz yıl iki resmi tatil birleştirilerek tatil 9 gün uygulanmıştı. Ancak 2022 bayram tatili hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.