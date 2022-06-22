22 Haziran 2022, Çarşamba
8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
Arefe günü resmi tatil mi? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurban pazarlarının kurulması ile birlikte kurbanlıklar satışa çıkarıldı. Bayram için geri sayım başlarken, bayram arefesinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.06.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 11:54
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