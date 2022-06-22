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Haberler Galeri 15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? İslam alemi, Kurban Bayramı'na erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor. Alalh yolunda samimiyetin, fedakarlığın, cömertliğin ve teslimiyetin ifadesi olan Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, gözler bayram tatiline çevrildi. Peki, 15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 11:04
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15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? Kurban Bayramı'na ulaşan hali, vakti ve mali durumu müsait olan Müslümanlar, Kurban Bayramı günlerinde kurban ibadetini yerine getiriyor. Bayrama kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de bayram tatilinin kaç gün yapılacağı oldu. Peki, 15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

15 TEMMUZ İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz resmi tatili ile birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. 15 Temmuz'un da resmi tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin birleştirilerek tatil süresinin 9 güne çıkarılması talep ediliyor. Geçtiğimiz yıl iki resmi tatil birleştirilerek 9 gün tatil uygulanmıştı. Ancak 2022 bayram tatili hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte resmi olarak 4,5 gün tatildir. Tatil süresi uzatılmazsa 4,5 gün tatil uygulanacak.

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15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.