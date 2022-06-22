22 Haziran 2022, Çarşamba
15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? İslam alemi, Kurban Bayramı'na erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor. Alalh yolunda samimiyetin, fedakarlığın, cömertliğin ve teslimiyetin ifadesi olan Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, gözler bayram tatiline çevrildi. Peki, 15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.06.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 11:04
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