8 gün sonra ormanda bulundu! Şehmus Ele hayatta kalma mücadelesini anlattı
Son dakika haberine göre Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Ele, 8 gün boyunca hayatta kalma çabasını anlattı.
Giriş Tarihi: 20.07.2022
09:43 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
11:10
İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesiyle İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na pikniğe geldi. Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesi, Ele'yi bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.
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Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.
CEP TELEFONU, BIÇAK, ŞORT VE TERLİKLERİ BULUNDU Aramaların 2'nci gününde, Şehmus Ele'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Telefon ve bıçak, jandarma tarafından incelenmeye alındı. Kayıp haberlerinin ardından görgü tanığının, jandarmayı arayıp, Ele'yi 12 Temmuz'da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi.
Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Korsan Koyu yakınlarında Ele'ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikler bulunurken, incelemeye alındı. Şehmus Ele'yi arama çalışmaları son günlerde İstanbul'un Çatalca ilçesindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.
Aramalara Şehmus Ele, bugün saat 13.00 sırılarında Çamlıköy Tabiat Parkı'na 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.