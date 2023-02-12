7 aylık Hamza bebek 140 saat sonra kurtarıldı! Ekiplerin bulma anı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de gelirken, Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 05:38 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 06:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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