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Haberler Galeri 7 aylık Hamza bebek 140 saat sonra kurtarıldı! Ekiplerin bulma anı böyle görüntülendi

7 aylık Hamza bebek 140 saat sonra kurtarıldı! Ekiplerin bulma anı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de gelirken, Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 05:38 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 06:09
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7 aylık Hamza bebek 140 saat sonra kurtarıldı! Ekiplerin bulma anı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesindeki arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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7 aylık Hamza bebek 140 saat sonra kurtarıldı! Ekiplerin bulma anı böyle görüntülendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir binada çalışma yaptı.

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7 aylık Hamza bebek 140 saat sonra kurtarıldı! Ekiplerin bulma anı böyle görüntülendi

Enkazın içerisine giren bir itfaiyeci, ağlayan bir bebeğin sesini duydu.

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7 aylık Hamza bebek 140 saat sonra kurtarıldı! Ekiplerin bulma anı böyle görüntülendi

Enkaz altında kaldığı tespit edilen 7 aylık Hamza bebek, ekiplerin çalışması sonucu, depremden 140 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

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7 aylık Hamza bebek 140 saat sonra kurtarıldı! Ekiplerin bulma anı böyle görüntülendi

Hamza bebek, ambulansa alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü.