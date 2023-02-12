142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği bakın ne oldu

İLK İSTEĞİ BAKIN NE OLDU

Meltem öğretmenin kurtarılma anlarına şahitlik eden Konyalı gönüllü İsa Demir, "Konya'dan gelip gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Daha önce 2-3 bölgede çalışmıştık, son olarak buraya geldik. Ses geldiği ihbarı üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Sesi gayet iyi geliyordu. Madenci arkadaşlar, duvarı delerek kendisine ulaştığında ilk isteği çay oldu. Bilinci yerinde ve sağlık durumu gayet iyiydi" dedi.