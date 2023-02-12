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142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği bakın ne oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142'inci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı. Genç öğretmenin kendisini kurtaran ekiplerden ilk isteği ise bakın ne oldu.
Giriş Tarihi: 12.02.2023 05:49Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 06:10