67 yıl önce gördüğü rüyanın etkisinde kaldı: Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun

"ÖLDÜĞÜMDE DE KEFENİM KIRMIZI OLSUN"

Nafiye Caz, kırmızı kıyafet giymeyi çok sevdiğini söyledi.

Kırmızı giysilerin hayatının vazgeçilmezi olduğunu belirten Caz, "Rüyamda bir sakallı dede bana 'Kırmızı kıyafetleri ölene kadar giy.' dedi. Ben de onun dediğini yaptım ve giydim. Kendimi bildim bileli kırmızı. Dedem de bana kırmızı kıyafetler getirirdi. Hastanede ameliyat olduğumda 'kırmızı önlük giydirin, ondan sonra ameliyat olurum' dedim. Kırmızı önlük giydirdiler. Kırmızı hayatımın bir parçası oldu. Öldüğümde de kefenim kırmızı olsun, dedim." ifadelerini kullandı.