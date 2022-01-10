10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 67 yıl önce gördüğü rüyanın etkisinde kaldı: Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun

67 yıl önce gördüğü rüyanın etkisinde kaldı: Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun

Bingöl'de yaşayan 77 yaşındaki Nafiye Caz, 10 yaşında gördüğü rüyanın etkisiyle tercih ettiği kırmızı kıyafetler nedeniyle yörede "kırmızılı kadın" olarak biliniyor. Caz, "Hastanede ameliyat olduğumda 'kırmızı önlük giydirin, ondan sonra ameliyat olurum' dedim. Kırmızı önlük giydirdiler" dedi.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:54
  • 1
  • 18
67 yıl önce gördüğü rüyanın etkisinde kaldı: Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Nafiye Caz, çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı renk kıyafetler giyiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
67 yıl önce gördüğü rüyanın etkisinde kaldı: Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun

Yedisu'nun Güzgülü köyünde ikamet eden, 11 çocuğu, 23 torunu bulunan Caz'a, 10 yaşındayken rüyasında gördüğü yaşlı ve sakallı kişi, ölene kadar kırmızı kıyafet giymesini söyledi.

  • 3
  • 18
67 yıl önce gördüğü rüyanın etkisinde kaldı: Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun

Gördüğü rüyadan çok etkilenen Caz, o günden bu yana tüm giysilerinde kırmızıyı tercih etti.

Yaşamı kırmızıyla renklenen Caz, kazağından çorabına, eteğinden ayakkabısına kadar giysilerinde kırmızıdan vazgeçmiyor.

Yörede "kırmızılı kadın" olarak bilinen Caz, hayatının sonuna kadar kırmızı giyinmekte kararlı.

  • 4
  • 18
67 yıl önce gördüğü rüyanın etkisinde kaldı: Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun

"ÖLDÜĞÜMDE DE KEFENİM KIRMIZI OLSUN"

Nafiye Caz, kırmızı kıyafet giymeyi çok sevdiğini söyledi.

Kırmızı giysilerin hayatının vazgeçilmezi olduğunu belirten Caz, "Rüyamda bir sakallı dede bana 'Kırmızı kıyafetleri ölene kadar giy.' dedi. Ben de onun dediğini yaptım ve giydim. Kendimi bildim bileli kırmızı. Dedem de bana kırmızı kıyafetler getirirdi. Hastanede ameliyat olduğumda 'kırmızı önlük giydirin, ondan sonra ameliyat olurum' dedim. Kırmızı önlük giydirdiler. Kırmızı hayatımın bir parçası oldu. Öldüğümde de kefenim kırmızı olsun, dedim." ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 18
67 yıl önce gördüğü rüyanın etkisinde kaldı: Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun

"AVUSTURYA'DAKİ KIZIM, KIRMIZI KIYAFETLER GÖNDERİYOR"

Caz, kendisini kırmızılar içerisinde görenlerin şaşırdığını anlatarak, "Yedisu'da bir delikanlı bana baktı ve elini cebine koydu. 'Ne yapıyorsun?' dedim. O da, 'Dünyayı gezdim ama senin gibi kadın görmedim.' dedi. Telefonla fotoğrafımı çekmek istedi. Avusturya'daki kızım, kırmızı kıyafetler gönderiyor bana." dedi.