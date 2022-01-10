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67 yıl önce gördüğü rüyanın etkisinde kaldı: Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun
Bingöl'de yaşayan 77 yaşındaki Nafiye Caz, 10 yaşında gördüğü rüyanın etkisiyle tercih ettiği kırmızı kıyafetler nedeniyle yörede "kırmızılı kadın" olarak biliniyor. Caz, "Hastanede ameliyat olduğumda 'kırmızı önlük giydirin, ondan sonra ameliyat olurum' dedim. Kırmızı önlük giydirdiler" dedi.
Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:54Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:54