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6 yıldır gözlerini kapatamayan Halil Özçelik’in tedavisi bulunamıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin konservatuvar bölümünde öğrenciyken bir anda görme kaybını yitirmeye başlayan Halil Özçelik, konuşma bozukluğu ve istemsiz vücut hareketlerinin ardından yatağa mahkum oldu. Halil Özçelik'in en büyük yardımcısı olan anne Gülsüm Özçelik, 6 yıldır gözlerini kapatamadığı için adeta kan çanağına dönen oğlunun gözlerini enfeksiyon kapmaması için bantlarla kapatıyor. Behçet ve SSPE teşhisi konulan Halil Özçelik'in hastalığı hala tam olarak tespit edilemedi.

Giriş Tarihi: 22.02.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 16:55
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6 yıldır gözlerini kapatamayan Halil Özçelik’in tedavisi bulunamıyor

Gülsüm ve İbrahim Özçelik çiftinin oğlu Halil, 8 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nde öğrenciyken, bir anda görme kaybı yaşamaya başladı.

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6 yıldır gözlerini kapatamayan Halil Özçelik’in tedavisi bulunamıyor

Dereceyle girdiği üniversitede saz, gitar, klarnet ve kaval çalmayı öğrenen Öztürk, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük yaşamaya başladı. Bunun üzerine hastaneye götürülen Özçelik'e Behçet hastalığı teşhisi konuldu.

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6 yıldır gözlerini kapatamayan Halil Özçelik’in tedavisi bulunamıyor

Birkaç hastanede daha muayene edilen Özçelik için bu kez SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit/ kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığıdır) hastalığı teşhisi konuldu.

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6 yıldır gözlerini kapatamayan Halil Özçelik’in tedavisi bulunamıyor

YATAĞA MAHKUM OLDU

Geçen sürede yatağa bağımlı hale gelen Özçelik için iddiaya göre her seferinde farklı bir teşhiste bulunuldu. SSPE konusunda uzman olan doktorlar, aileye bulguların SSPE'yi göstermediğini söyledi.

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6 yıldır gözlerini kapatamayan Halil Özçelik’in tedavisi bulunamıyor

Tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı tepkisiz bir şekilde yatarak yaşamını sürdüren Özçelik'in en büyük destekçisi ise annesi Gülsüm oldu. Oğlunu yalnız bırakamadığı için işinden de ayrılan anne Özçelik, 8 yıldır gözlerini kapatamadığı için göz kuruluğuna bağlı tamamen kör olma riskiyle de karşı karşıya kaldı.