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6 yıldır gözlerini kapatamayan Halil Özçelik’in tedavisi bulunamıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin konservatuvar bölümünde öğrenciyken bir anda görme kaybını yitirmeye başlayan Halil Özçelik, konuşma bozukluğu ve istemsiz vücut hareketlerinin ardından yatağa mahkum oldu. Halil Özçelik'in en büyük yardımcısı olan anne Gülsüm Özçelik, 6 yıldır gözlerini kapatamadığı için adeta kan çanağına dönen oğlunun gözlerini enfeksiyon kapmaması için bantlarla kapatıyor. Behçet ve SSPE teşhisi konulan Halil Özçelik'in hastalığı hala tam olarak tespit edilemedi.
Giriş Tarihi: 22.02.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 16:55
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