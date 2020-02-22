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27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 katalogda Lenovo Notebook satışa çıkıyor… İşte, A101 indirimli ürünler listesi!

A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Şubat günü satışa çıkacak ürünleri tanıtıyor. A101 aktüel katalog vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A101 katalog bu hafta dikkat çekici ürünler satışa çıkarıyor. Katalogda, Lenovo Notebook, Honor 10 Lite Cep Telefonu, Hi Level Smart TV, Singer Overlok Makinesi, çatal bıçak ve tencere setleri, halı ve valizler siz tüketicileri bekliyor. A101 indirimli ürünler listesine sayfamızdan ulaşabilir ve en hesaplı ürünleri görüntüleyebilirsiniz. İşte, 27 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 22.02.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 14:15
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27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 katalogda Lenovo Notebook satışa çıkıyor… İşte, A101 indirimli ürünler listesi!

A101 aktüel 27 Şubat kataloğu yayında! Her hafta uygun fiyatlı ürünler satışa çıkaran A101 marketlerinin ürünleri bu hafta da dikkat çekiyor. 27 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde birbirinden hesaplı ürünler bulunuyor. A101 aktüel katalogda bu hafta; , Lenovo Notebook, Honor 10 Lite Cep Telefonu, Hi Level Smart TV, Singer Overlok Makinesi, çatal bıçak ve tencere setleri gibi ürünler göze çarpıyor. A101 indirimli ürünler listesi ve fiyat bilgilerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (27 ŞUBAT)

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27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 katalogda Lenovo Notebook satışa çıkıyor… İşte, A101 indirimli ürünler listesi!

Hi-Level Android Smart LED TV

-Full HD TV

-1920 x 1080 P

-Dahili wi-fi

-USB 1x

-2 x HDMI

-2 x 8 W ses çıkışı

-Dahili HD uydu alıcısı

-Smart TV

-Wireless display

-Youtube / Netflix

-Vestel servis güvencesinde 2 yıl garantilidir.

Üretim Yeri: Türkiye

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27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 katalogda Lenovo Notebook satışa çıkıyor… İşte, A101 indirimli ürünler listesi!

HONOR 10 LİTE CEP TELEFONU

%90 Ekran-Kasa Oranı

3 GB RAM

32 GB Dahili Hafıza

13 MP + 2 MP Yapay Zekâlı Çift Arka Kamera

Güçlü Kirin 710 Yonga Seti

3400 mAH Batarya

6,21" Damla Çentikli Fullwiev Ekran

24 MP Yapay Zekâlı Özçekim Kamerası

EMUI9 İşletim Sistemi

GPU Turbo

2 Yıl Honor Türkiye Garantisi

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27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 katalogda Lenovo Notebook satışa çıkıyor… İşte, A101 indirimli ürünler listesi!
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27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 katalogda Lenovo Notebook satışa çıkıyor… İşte, A101 indirimli ürünler listesi!