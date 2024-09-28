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54.4 kilo verdi tüm sürecinin sırrını paylaştı! Asla kilo veremiyorum diyenlere diyet rehberi

Kilo vermek, aç kalmak veya kendinizi kısıtlamak anlamına gelmez. Peki, kilo vermek için ne yapmalısınız? Indya Agos, tam 120 pound (yaklaşık 54.4 kg) kaybeden bir koç ve kilo kaybı savaşçısı. Bu süreçte, doğru besin seçimleri yaparak hem lezzetli hem de besleyici yemekler hazırlamayı öğrendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:54
54.4 kilo verdi tüm sürecinin sırrını paylaştı! Asla kilo veremiyorum diyenlere diyet rehberi

Popüler inanışın aksine, kilo vermek her zaman kendinizi aç bırakmak veya daha az yemek yemekle ilgili değildir; daha iyi seçimler yapmakla ilgilidir. Ne yazık ki, çoğu insanın kilo kaybını destekleyecek gıdaların neler olduğunu anlamadığını söylemek gerekiyor. Indya Agos (@indyaagos), doğal yöntemler kullanarak, beslenme ve egzersiz değişiklikleriyle tam 120 pound (yaklaşık 54.4 kg) kaybeden bir kilo kaybı savaşçısı ve koç. Onun bu büyük kilo verme yolculuğunu destekleyen gıdalarla ilgili şaşırabilirsiniz.

54.4 kilo verdi tüm sürecinin sırrını paylaştı! Asla kilo veremiyorum diyenlere diyet rehberi

Yemek Alışkanlıklarınızda "Denge" Oluşturun

Indya, kilo vermenin tamamen ılımlılık ile ilgili olduğunu vurguluyor. "Koçluğa başladığımda, müşterilerime her zaman şunu söylerim: Bu sonuçların sürdürülebilir olabilmesi için denge yaratmalıyız," diyor.

54.4 kilo verdi tüm sürecinin sırrını paylaştı! Asla kilo veremiyorum diyenlere diyet rehberi

Makro Besin Öğeleri Hakkında Kendini Eğitmek

Indya, "Kilo verme yolculuğuma başladığımda, kendimi o kadar kısıtlıyordum ki," diye devam ediyor. "Diyet kültürünün beni inandırdığı birçok yiyeceği şeytanlaştırıyordum. Bunun, istediğim sonuçlara ulaşmamın önündeki engel olduğuna inanıyordum."

Bu durum, Indya'nın "tüketme döngülerine" girmesine ve beslenme ile bedeni arasında çok sağlıksız bir ilişki geliştirmesine yol açtı. "Makro besin öğeleri hakkında doğru eğitim aldıktan sonra bu ilişkiyi iyileştirdim. Müşterilerime de hedeflerini korumaları konusunda nasıl yardımcı olduğum bu," diyor.

54.4 kilo verdi tüm sürecinin sırrını paylaştı! Asla kilo veremiyorum diyenlere diyet rehberi

Kahvaltı

Artık Indya, diyetini protein açısından zengin gıdalarla besliyor. Kahvaltısında protein pankekleri, yumurta beyazı karışımı ve hindi bacon'ı var. Bir bütün yumurta 6 gram protein sağlarken, bir yumurta beyazı 3.6 gram sunuyor. İki dilim hindi bacon yaklaşık 8 gram protein içeriyor, pankeklerin ise protein miktarı değişkenlik gösterebilir.

Ara Öğün

Ara öğün olarak Indya, meyve, salata ve bir protein smoothie'si tüketebilir. Protein smoothieleri, yeterli protein almanızı sağlamanın harika bir yoludur. Örneğin, Fairlife'ın çikolatalı proteinli sütü bir porsiyonda 30 gram protein sunuyor.

Öğle

Öğle yemeğinde Indya, bir çeşit sebze ile birlikte bir tür birir tacos keyfi yapıyor. Kullanılan tortilla türünü belirtmese de, tabağında kuşkonmaz ve avokado da var.

Akşam Yemeği

Akşam yemeğinde ise Indya, çeşitli yengeçler, kabuklu deniz ürünleri ve havuçlardan oluşan bir deniz ürünleri kaynatmasını tercih ediyor. Deniz ürünleri kaynatması genelde yağ kullanılmadan pişirildiği için sağlıklı olabilir, fakat sodyum içeriğine dikkat etmekte fayda var.

Uyarı Notu: Kişiye Özel Diyetlerin Önemi

Her bireyin sağlık durumu, yaşam tarzı ve beslenme ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle, herhangi bir diyet programı, mutlaka kişiye özel olarak planlanmalıdır. Sağlıklı bir diyet, doktor veya beslenme uzmanı gözetiminde oluşturulduğunda etkili ve güvenli sonuçlar verir. Kendi başınıza uygulayacağınız diyetler, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Lütfen herhangi bir diyet programına başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışın.

54.4 kilo verdi tüm sürecinin sırrını paylaştı! Asla kilo veremiyorum diyenlere diyet rehberi

Yavaş Başlayın: Sürecin Doğası

Indya, kilo verme sürecine yavaş ve kararlı bir şekilde yaklaşmanın önemini vurguluyor. "Eğer bu işe ya hep ya hiç mantığıyla yaklaşırsanız, yalnızca başarısızlık için kendinizi hazırlarsınız," diyor. Kendine güvenin yeniden kazanılması, bu yolculuğun en önemli parçalarından biridir.