5 yıl aradan sonra... Sümela Manastırı'nda ayin yoğunluğu

5 YIL ARADAN SONRA İLK AYİN

Sümela Manastırı'nda, restorasyon çalışmaları nedeniyle ara verilen ve en son 2015'te düzenlenen ayin, yarın 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Koronavirüs nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılmayacağı ve yönetmek üzere yardımcılarının katılacağı bildirilen ayine, Yunanistan ve Gürcistan'dan gelen 50'ye yakın turist katılacak.