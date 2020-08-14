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5 yıl aradan sonra... Sümela Manastırı'nda ayin yoğunluğu

Trabzon'da, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı yapılan ve ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Sümela Manastırı'nda, restorasyon nedeniyle ara verilen ayin, yarın 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, koronavirüs nedeniyle katılmayacağı ayine, yurt dışından gelen az sayıda turist katılacak.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 13:38
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5 yıl aradan sonra... Sümela Manastırı'nda ayin yoğunluğu

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan tarihi manastırın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı.

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5 yıl aradan sonra... Sümela Manastırı'nda ayin yoğunluğu

Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

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5 yıl aradan sonra... Sümela Manastırı'nda ayin yoğunluğu

BİN 100 TON KAYA ÇEKİLDİ

24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğu ekip tarafından yürütülen hummalı çalışmalarda, manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitleme çalışmaları yapıldı. Yürütülen çalışmalarla bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi.

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5 yıl aradan sonra... Sümela Manastırı'nda ayin yoğunluğu

Yaklaşık 20 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, manastırın korunması için her taraf çelik ağlarla örüldü. 600 metrekarelik bariyer çalışmasının yapıldığı tarihi manastır, kurulan sistem sayesinde kaya düşme riskinden arındırıldı.

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5 yıl aradan sonra... Sümela Manastırı'nda ayin yoğunluğu

5 YIL ARADAN SONRA İLK AYİN

Sümela Manastırı'nda, restorasyon çalışmaları nedeniyle ara verilen ve en son 2015'te düzenlenen ayin, yarın 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Koronavirüs nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılmayacağı ve yönetmek üzere yardımcılarının katılacağı bildirilen ayine, Yunanistan ve Gürcistan'dan gelen 50'ye yakın turist katılacak.