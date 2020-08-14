HaberlerGaleri5 yıl aradan sonra... Sümela Manastırı'nda ayin yoğunluğu
5 yıl aradan sonra... Sümela Manastırı'nda ayin yoğunluğu
Trabzon'da, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı yapılan ve ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Sümela Manastırı'nda, restorasyon nedeniyle ara verilen ayin, yarın 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, koronavirüs nedeniyle katılmayacağı ayine, yurt dışından gelen az sayıda turist katılacak.
Giriş Tarihi: 14.08.2020 13:37Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 13:38