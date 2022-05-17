5 yaşındaki kız babasını işe gitti sanıyor! Acılı anne isyan etti: Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar

Umutcan Sapan'ın 49 yaşındaki acılı annesi Sırma Aydın, "Babası, torunumun kahramanıydı. Öldüğünü nasıl söylerim. Mahkemede katillerin karşılarına geçip 'ben torunuma bunu söyleyemedim. Esila'ya babasını neden öldürdüğünüzü siz anlatın' diyeceğim. Tutuksuz yargılanan sanıklardan biri evimizin yanında oturuyor. Elini kolunu sallayarak geziyor" sözleriyle hem tepkisini hem de acısını dile getirdi. Ailenin avukatı Abdi Yaşar, "Sanıklar ilk kavgadan 1.5-2 saat sonra evden ekmek bıçağı ve beyzbol sopası olay yerine geri geldiler. Bu da tasarlayarak adam öldürdüklerine karine oluşturur. Tek temennimiz sanıkların en yüksek cezayı almasıdır" şeklinde konuştu.