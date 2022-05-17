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Haberler Galeri 5 yaşındaki kız babasını işe gitti sanıyor! Acılı anne isyan etti: Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar

5 yaşındaki kız babasını işe gitti sanıyor! Acılı anne isyan etti: Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar

İzmir'de 9.5 ay önce bıçaklanarak öldürülen evli bir çocuk sahibi 23 yaşındaki ayakkabıcı Umutcan Sapan'ın 5 yaşındaki kızı Esila babasının hayatta olmadığını hala bilmiyor. Minik kız, babasının işte olduğunu ve geri döneceğini sanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede zanlıların müebbet hapsi talep edilirken, katillere haksız tahrik indirimi yapılması ailenin acısına acı kattı.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 10:10
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5 yaşındaki kız babasını işe gitti sanıyor! Acılı anne isyan etti: Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar

Umutcan Sapan'ın 49 yaşındaki acılı annesi Sırma Aydın, "Babası, torunumun kahramanıydı. Öldüğünü nasıl söylerim. Mahkemede katillerin karşılarına geçip 'ben torunuma bunu söyleyemedim. Esila'ya babasını neden öldürdüğünüzü siz anlatın' diyeceğim. Tutuksuz yargılanan sanıklardan biri evimizin yanında oturuyor. Elini kolunu sallayarak geziyor" sözleriyle hem tepkisini hem de acısını dile getirdi. Ailenin avukatı Abdi Yaşar, "Sanıklar ilk kavgadan 1.5-2 saat sonra evden ekmek bıçağı ve beyzbol sopası olay yerine geri geldiler. Bu da tasarlayarak adam öldürdüklerine karine oluşturur. Tek temennimiz sanıkların en yüksek cezayı almasıdır" şeklinde konuştu.

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5 yaşındaki kız babasını işe gitti sanıyor! Acılı anne isyan etti: Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar

2 SUÇTAN İDDİANAME HAZIRLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Umutcan Sapan cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Umutcan Sapan'ın ölümüne neden olan sanıklar Samet Tekgül ve Mehmet Kağan Tekgül hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'basit yaralama' suçlarından iddianame hazırlandı.

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5 yaşındaki kız babasını işe gitti sanıyor! Acılı anne isyan etti: Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar

HAKSIZ TAKRİK İNDİRİMİ ALDILAR

Müebbet hapis cezası istenen sanıklar hakkında hazırlanan iddianame İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanması istendi. Sanıklar 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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5 yaşındaki kız babasını işe gitti sanıyor! Acılı anne isyan etti: Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar

"TORUNUM BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR"

Oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşayan acılı anne Sırma Aydın (49) Sabah'a konuştu. Oğlunun ölümünün üzerinden 9.5 ay geçmesine rağmen acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Sırma Aydın, "Torunum Esila babasının öldüğünü bilmiyor.

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5 yaşındaki kız babasını işe gitti sanıyor! Acılı anne isyan etti: Babasını neden öldürdüklerini Esila’ya anlatsınlar

"ESİLA'YA BABASINI NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜZÜ SİZ SÖYLEYİN"

Babası onun kahramanıydı. Ben şimdi torunuma öldüğünü nasıl söylerim. Ben mahkemede katillerin karşılarına geçip 'Ben torunuma bunu söyleyemedim. Esila'ya babasını neden öldürdüğünüzü siz söyleyin' diyeceğim. Bunu torunuma onlar izah edecekler" dedi