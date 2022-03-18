5 Ocak’tan beri haber alınamayan Gülistan Doku’nun sevgilisi: Kaybolmadan önce ‘korkuyorum’ diye mesaj attı

'1-2 AY ARA VERELİM'

Gülistan'ın kaybolduğu gün çalıştığı kafeye gelip, barışmak istediğini söyleyen Zeinal A., "Ben de kendisine bunun mümkün olmayacağını söyledim. Belli bir müddet sonra kendisine yurda dönmesini rica ettim. Daha sonra çalıştığım iş yerime döndüm. Marketten alışverişe çıktığımda Gülistan Doku'yu durakta görünce WhatsApp'tan arayarak kendisi ile konuştum, o da bana üniversiteden bir hocasıyla konuşacağını söyledi. Ancak hangi hocasıyla, hangi konu hakkında konuşacağı hususunda bana bir bilgi vermedi. Olaydan bir gün önce yani 04.01.2020'de arkadaşlarım ile kafede bulunduğum esnada saatini hatırlamadığım bir zamanda annem beni telefon ile arayarak Gülistan'ın eve geldiğini söyledi. Ben de bunun üzerine ikametimize gittim. Ben ikametimize gittiğimde Gülistan annem ve kız kardeşim mutfakta oturuyorlardı. Gün içerisinde Gülistan beni hiç aramadı. Ben de kendisini hiç aramadım. Gülistan ile yine aynı gün içerisinde mesajlaşmamız olmadı. Evde otururken Gülistan kendisi ile ayrıldığımızdan dolayı tekrar barışmamızı istedi. Biz kendisiyle yaklaşık 1 ay önce ayrılmış idik. Kendisine sınavlarının olduğunu, okula hazırlanması gerektiğini, kendi okulu ile ilgilenmesini söyledim. Ben Gülistan'a kendisi ile barışmayacağımı söylemedim. Sadece '1-2 ay ara verelim' dedim. Gülistan bana 'Seni özledim, seninle birlikte olmak istiyorum' dedi. Akabinde ikametimizden ayrıldı. İkametimizden ayrıldığı saati tam olarak hatırlamıyorum ancak saat 23.00 sıralarında yurt kapanıyordu. Yurdun kapanmasına yaklaşık 20 dakika kalmıştı. O sırada yağmur yağıyordu babam bana 'Yağmur yağıyor Gülistan'ı araç ile bırak' dedi. Ben de babama ait araç ile ikametimizin önünden ayrıldım. İkametten ayrıldıktan sonraki olayları önceki ifadelerimde ayrıntılı anlatmıştım. Oradaki ifadelerim bu kısım için aynen geçerlidir. Aynı gece geç saatlerde Gülistan benim kullanımımda olan cep telefonuma WhatsApp üzerinden 'korkuyorum' şeklinde mesaj attı. Bunun dışında Gülistan ikametimizden ayrıldıktan ve benim eve dönüşümden sonra telefon üzerinden Gülistan ile hiç görüşmemiz olmadı" dedi.