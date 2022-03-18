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Haberler Galeri 5 Ocak’tan beri haber alınamayan Gülistan Doku’nun sevgilisi: Kaybolmadan önce ‘korkuyorum’ diye mesaj attı

5 Ocak’tan beri haber alınamayan Gülistan Doku’nun sevgilisi: Kaybolmadan önce ‘korkuyorum’ diye mesaj attı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun Antalya Alanya'da gözaltına alınan ve ardından adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan 26 yaşındaki sevgilisi Zeinal A.'nın savcılığa verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Sorgusunda başta avukat istemeyen fakat ardından sorgu uzayınca talep ettiği avukat ile ifade veren Zeinal A., Gülistan'ın kaybolmadan önce 4 Ocak tarihinde gece geç saatte kendisine 'korkuyorum' diye mesaj gönderdiğini, hangi niyetle gönderdiğini bilmediğini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 18.03.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 15:51
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5 Ocak’tan beri haber alınamayan Gülistan Doku’nun sevgilisi: Kaybolmadan önce ‘korkuyorum’ diye mesaj attı

Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu ifade edilen sevgilisi Rusya doğumlu Zeinal A. geçen gün Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

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5 Ocak’tan beri haber alınamayan Gülistan Doku’nun sevgilisi: Kaybolmadan önce ‘korkuyorum’ diye mesaj attı

4 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ

Yaklaşık 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakılan ve yurt dışı yasağı konulan Zeinal A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Alanya Adliyesi'nde SEGBİS üzerinde yapılan sorgusu yaklaşık 4 saat sürerken, Zeinal A. için Rusça bilen bir tercüman hazır bekletildi.

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5 Ocak’tan beri haber alınamayan Gülistan Doku’nun sevgilisi: Kaybolmadan önce ‘korkuyorum’ diye mesaj attı

13 SORU SORULDU

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ve soruşturma savcısının Zeinal A.'ya 13 soru sordukları öğrenilirken, Zeinal'ın sorgu boyunca Türkçe konuştuğu ve tercümana gerek duymadığı öğrenildi.

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5 Ocak’tan beri haber alınamayan Gülistan Doku’nun sevgilisi: Kaybolmadan önce ‘korkuyorum’ diye mesaj attı

'BİR AY ÖNCE AYRILDIK'

Sorgunun başında avukat talep etmeyen Zeinal A., ifadesini kendisinin vereceğini söyledi. Zeinal A., Gülistan ile yaklaşık 1 yıl arkadaşlık yaptığını ve kaybolmadan 1 ay önce ayrıldıklarını söyledi.

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5 Ocak’tan beri haber alınamayan Gülistan Doku’nun sevgilisi: Kaybolmadan önce ‘korkuyorum’ diye mesaj attı

'1-2 AY ARA VERELİM'

Gülistan'ın kaybolduğu gün çalıştığı kafeye gelip, barışmak istediğini söyleyen Zeinal A., "Ben de kendisine bunun mümkün olmayacağını söyledim. Belli bir müddet sonra kendisine yurda dönmesini rica ettim. Daha sonra çalıştığım iş yerime döndüm. Marketten alışverişe çıktığımda Gülistan Doku'yu durakta görünce WhatsApp'tan arayarak kendisi ile konuştum, o da bana üniversiteden bir hocasıyla konuşacağını söyledi. Ancak hangi hocasıyla, hangi konu hakkında konuşacağı hususunda bana bir bilgi vermedi. Olaydan bir gün önce yani 04.01.2020'de arkadaşlarım ile kafede bulunduğum esnada saatini hatırlamadığım bir zamanda annem beni telefon ile arayarak Gülistan'ın eve geldiğini söyledi. Ben de bunun üzerine ikametimize gittim. Ben ikametimize gittiğimde Gülistan annem ve kız kardeşim mutfakta oturuyorlardı. Gün içerisinde Gülistan beni hiç aramadı. Ben de kendisini hiç aramadım. Gülistan ile yine aynı gün içerisinde mesajlaşmamız olmadı. Evde otururken Gülistan kendisi ile ayrıldığımızdan dolayı tekrar barışmamızı istedi. Biz kendisiyle yaklaşık 1 ay önce ayrılmış idik. Kendisine sınavlarının olduğunu, okula hazırlanması gerektiğini, kendi okulu ile ilgilenmesini söyledim. Ben Gülistan'a kendisi ile barışmayacağımı söylemedim. Sadece '1-2 ay ara verelim' dedim. Gülistan bana 'Seni özledim, seninle birlikte olmak istiyorum' dedi. Akabinde ikametimizden ayrıldı. İkametimizden ayrıldığı saati tam olarak hatırlamıyorum ancak saat 23.00 sıralarında yurt kapanıyordu. Yurdun kapanmasına yaklaşık 20 dakika kalmıştı. O sırada yağmur yağıyordu babam bana 'Yağmur yağıyor Gülistan'ı araç ile bırak' dedi. Ben de babama ait araç ile ikametimizin önünden ayrıldım. İkametten ayrıldıktan sonraki olayları önceki ifadelerimde ayrıntılı anlatmıştım. Oradaki ifadelerim bu kısım için aynen geçerlidir. Aynı gece geç saatlerde Gülistan benim kullanımımda olan cep telefonuma WhatsApp üzerinden 'korkuyorum' şeklinde mesaj attı. Bunun dışında Gülistan ikametimizden ayrıldıktan ve benim eve dönüşümden sonra telefon üzerinden Gülistan ile hiç görüşmemiz olmadı" dedi.