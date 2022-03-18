18 Mart 2022, Cuma
5 Ocak’tan beri haber alınamayan Gülistan Doku’nun sevgilisi: Kaybolmadan önce ‘korkuyorum’ diye mesaj attı
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun Antalya Alanya'da gözaltına alınan ve ardından adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan 26 yaşındaki sevgilisi Zeinal A.'nın savcılığa verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Sorgusunda başta avukat istemeyen fakat ardından sorgu uzayınca talep ettiği avukat ile ifade veren Zeinal A., Gülistan'ın kaybolmadan önce 4 Ocak tarihinde gece geç saatte kendisine 'korkuyorum' diye mesaj gönderdiğini, hangi niyetle gönderdiğini bilmediğini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 18.03.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 15:51
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