18 Mart 2022, Cuma
Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir?
Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton beton döktü. Yaptıkları özenli çalışma sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:53
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Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı
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Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı
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Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı
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Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı
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Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı