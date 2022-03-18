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Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir?

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton beton döktü. Yaptıkları özenli çalışma sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:53
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Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı
Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler ve üç gün beklediler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı
Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı

Araştıma, cevabın oldukça büyük olabileceğini gösterdi. Çalışmanın sonunda, karınca kolonisinin inşa ettiği 8 metre derinliğine inen ve 500 metrekarelik alana yayılan bir yapıyla karşılaşıldı.

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Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı
Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı

Ortalama 5 milimetre uzunluğundaki karıncaların yaptığı bu devasa yapı, yuvadan çok bir şehri andırıyor.

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Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı
Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı
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Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı
Karınca yuvasına alüminyumdan sonra beton döktüler! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Hazır mısınız? İşte cevabı