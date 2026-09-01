1 Eylül’ün büyük tezatı: II. Dünya Savaşı’nın başladığı gün neden barışla anılıyor?
1 Eylül 1939 sabahı Nazi Almanyası'nın Polonya'ya saldırmasıyla II. Dünya Savaşı başladı. On milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği felaketin başlangıç tarihi, ilerleyen yıllarda savaş karşıtı anmaların merkezine yerleşti. Dünya Barış Günü olarak anılan 1 Eylül, bugün savaşın toplumlar üzerinde bıraktığı yıkımı ve barışın korunmasının tarihsel önemini hatırlatıyor.
Takvimler 1 Eylül 1939'u gösterdiğinde Polonya'nın Wielun kentine bombalar düşüyor, dakikalar sonra Westerplatte ateş altına alınıyordu. Nazi Almanyası'nın başlattığı işgal, kısa sürede Avrupa'yı aşarak insanlık tarihinin en yıkıcı çatışmasına dönüştü. On milyonlarca kişinin ölümüne yol açan savaşın başladığı 1 Eylül, daha sonra savaşın sonuçlarını unutturmamak ve barış mesajını canlı tutmak amacıyla anılmaya başlandı. Peki aynı tarih nasıl hem savaşın hem barışın simgesi oldu?
SAVAŞIN İLK BOMBALARI WIELUN'A DÜŞTÜ
II. Dünya Savaşı'nın başlangıcı kabul edilen saldırı, 1 Eylül 1939'un ilk saatlerinde başladı. Polonya hükümetinin yayımladığı tarihsel kayıtlara göre Alman savaş uçakları saat 04.40'ta Wielun kentini savaş ilan etmeden bombaladı. Birkaç dakika sonra Schleswig-Holstein zırhlısı, Westerplatte'deki Polonya askeri birliğine ateş açtı.
Nazi Almanyası, saldırıyı yalnızca sınır hattında yürütülen bir kara harekatıyla sınırlamadı. ABD Holokost Anı Müzesi verilerine göre işgalde 2 binden fazla tank, yaklaşık 900 bombardıman uçağı ve 400'ün üzerinde savaş uçağı kullanıldı. Yaklaşık 1,5 milyon Alman askeri, Polonya'nın farklı yönlerden kuşatılmasını sağlayan harekata katıldı.
Hava ve kara birliklerinin eş zamanlı ilerlemesine dayanan bu saldırı modeli, "Blitzkrieg" yani "yıldırım savaşı" adıyla tanındı. Polonya savunması haftalar içinde kırılırken başkent Varşova yoğun bombardımana uğradı ve 28 Eylül'de teslim oldu.
POLONYA'YA SALDIRI NASIL DÜNYA SAVAŞINA DÖNÜŞTÜ?
Polonya'nın işgali, uzun süredir büyüyen Avrupa krizini geniş çaplı savaşa taşıdı. İngiltere ve Fransa, Polonya'nın sınırlarını koruma taahhütleri doğrultusunda 3 Eylül 1939'da Almanya'ya savaş ilan etti.
Polonya, 17 Eylül'de Sovyetler Birliği'nin doğudan ülkeye girmesiyle iki cephede kaldı. Alman ve Sovyet kuvvetleri ülkeyi paylaşırken Polonya birliklerinin son direnişi 6 Ekim'de sona erdi.
Avrupa'da başlayan çatışma sonraki yıllarda Kuzey Afrika'ya, Asya'ya, Pasifik'e ve okyanuslara yayıldı. Savaş Avrupa'da 8 Mayıs 1945'te Almanya'nın teslim olmasıyla, dünya genelinde ise Japonya'nın 2 Eylül 1945'te teslim belgesini imzalamasıyla sona erdi.