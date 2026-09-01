1 Eylül’ün büyük tezatı: II. Dünya Savaşı’nın başladığı gün neden barışla anılıyor?

Altı yıl süren savaş yalnızca devletlerin sınırlarını ve siyasi dengeleri değiştirmedi. Kentler yıkıldı, milyonlarca insan yaşadığı bölgeden ayrılmak zorunda kaldı ve Avrupa'da yürütülen sistematik soykırım politikaları milyonlarca insanın ölümüne neden oldu.

ABD'deki National WWII Museum, savaşta yaklaşık 60 milyon insanın hayatını kaybettiğini ve ölenlerin çoğunluğunu sivillerin oluşturduğunu belirtiyor. Kesin sayı kullanılan hesaplama yöntemine göre değişse de II. Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en ağır can kaybına yol açan çatışması olarak kabul ediliyor.

Savaş sona erdiğinde milyonlarca kişi evsiz veya vatansız kalmıştı. Çok sayıda ülke; üretim altyapısı, tarım alanları ve şehirleri tahrip olduğu için savaşın ekonomik ve toplumsal sonuçlarıyla yıllarca mücadele etti.