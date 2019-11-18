18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

4 gün boyunca muz yerseniz... Sonuçları inanılmaz!

Muz diyeti sayesinde kilo vermek çok kolay. Kısa sürede hızlı kilo verdirmesinin yanında özellikle kanser türlerine karşı koruyucu olmakla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmesi muz diyetine olan merakı arttırıyor. Peki, hızlı kilo verdiren muz diyeti nasıl yapılır? Muz diyeti ile nasıl kilo verilir? Muz diyetine ilişkin merak edilen detayları sizin için hazırladık. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:31
  • 1
  • 30
4 gün boyunca muz yerseniz... Sonuçları inanılmaz!

Potasyum, B vitamini, magnezyum, sıfır yağ ve kolesterol… Muzun faydaları say say bitmez. Son zamanlarda Japonya'da ünlenen hızlı kilo verdiren muz diyetinden sonra bu faydalara bir tanesi daha eklenmiş oldu. Muz diyeti ile kilo vermek en lezzetli diyet olabilir.

  • 2
  • 30
4 gün boyunca muz yerseniz... Sonuçları inanılmaz!

Diğer diyetleri uygulamaktan sıkılıp vazgeçiyorsanız muz diyeti tam size göre. Bir yandan hızlıca kilolarınızdan kurtulurken bir yandan da muzdan alacağınız serotonin sayesinde ruh haliniz yükselecek.

  • 3
  • 30
4 gün boyunca muz yerseniz... Sonuçları inanılmaz!

Muz diyeti ile kilo verenlerin çok olmasına şaşırmamak lazım. Muzdaki enzimler sindirimi hızlandırarak besinlerin emilimini kolaylaştırır.

  • 4
  • 30
4 gün boyunca muz yerseniz... Sonuçları inanılmaz!

Muzun içerdiği lifler tokluk hissi yaratarak vücudun yağ yakma hızını arttırır.

  • 5
  • 30
4 gün boyunca muz yerseniz... Sonuçları inanılmaz!

SINIRSIZ ENERJİ SAĞLAR
Muz içeriğinin %74'ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlıyor.