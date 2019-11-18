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350 TL'ye yaptığı eviyle kira derdinden kurtuldu! Hayrete düşüren evi sadece 350 TL'ye yaptı
350 TL tutan malzemeleriyle koyulduğu ev yapma işindeki başarısıyla herkesi hayrete düşürdü. Kira vermekten bıkan genç kadın 350 TL'ye ye bir ev yaptı. Evin yapımının görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, dünya basını bu kadını konuşmaya başladı. Görüntüler milyonlarca kez izlenirken 350 TL değerindeki evin yapımı herkesi şoke etti. İşte görenleri şaşkına çeviren o ev...
Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:34
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