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350 TL'ye yaptığı eviyle kira derdinden kurtuldu! Hayrete düşüren evi sadece 350 TL'ye yaptı

350 TL tutan malzemeleriyle koyulduğu ev yapma işindeki başarısıyla herkesi hayrete düşürdü. Kira vermekten bıkan genç kadın 350 TL'ye ye bir ev yaptı. Evin yapımının görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, dünya basını bu kadını konuşmaya başladı. Görüntüler milyonlarca kez izlenirken 350 TL değerindeki evin yapımı herkesi şoke etti. İşte görenleri şaşkına çeviren o ev...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:34
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350 TL'ye yaptığı eviyle kira derdinden kurtuldu! Hayrete düşüren evi sadece 350 TL'ye yaptı

350 TL tutan malzemeleriyle koyulduğu ev yapma işindeki başarısıyla herkesi hayrete düşürdü. Kira vermekten bıkan genç kadın 350 TL'ye ye bir ev yaptı. Evin yapımının görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, dünya basını bu kadını konuşmaya başladı. Görüntüler milyonlarca kez izlenirken 350 TL değerindeki evin yapımı herkesi şoke etti.

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350 TL'ye yaptığı eviyle kira derdinden kurtuldu! Hayrete düşüren evi sadece 350 TL'ye yaptı

Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.

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350 TL'ye yaptığı eviyle kira derdinden kurtuldu! Hayrete düşüren evi sadece 350 TL'ye yaptı

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

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350 TL'ye yaptığı eviyle kira derdinden kurtuldu! Hayrete düşüren evi sadece 350 TL'ye yaptı

Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

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350 TL'ye yaptığı eviyle kira derdinden kurtuldu! Hayrete düşüren evi sadece 350 TL'ye yaptı

Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.