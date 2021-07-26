26 Temmuz 2021, Pazartesi
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3 yaşındaki Doruk düştüğü havuzda boğuldu! Anne feryadı yürekleri dağladı: Cenaze arabası beni çiğnesin
Antalya'da Halil-Esra Kibrit çiftinin iki çocuğundan 3,5 yaşındaki Doruk, düştüğü havuzda boğuldu. Cenazenin alınması sırasında önce morgun kapısı, ardından cenaze aracı önüne yatan Esra Kibrit, "Cenaze arabası beni çiğnesin. Çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek ağladı.
Giriş Tarihi: 26.07.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 14:16
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