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3 yaşındaki Doruk düştüğü havuzda boğuldu! Anne feryadı yürekleri dağladı: Cenaze arabası beni çiğnesin

Antalya'da Halil-Esra Kibrit çiftinin iki çocuğundan 3,5 yaşındaki Doruk, düştüğü havuzda boğuldu. Cenazenin alınması sırasında önce morgun kapısı, ardından cenaze aracı önüne yatan Esra Kibrit, "Cenaze arabası beni çiğnesin. Çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek ağladı.

Giriş Tarihi: 26.07.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 14:16
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3 yaşındaki Doruk düştüğü havuzda boğuldu! Anne feryadı yürekleri dağladı: Cenaze arabası beni çiğnesin

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil- Esra Kibrit çifti, kiraya verdikleri villalarında temizlik yaptıkları sırada, küçük çocukları Doruk, havuza düştü.

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3 yaşındaki Doruk düştüğü havuzda boğuldu! Anne feryadı yürekleri dağladı: Cenaze arabası beni çiğnesin

Doruk'u merak eden ve aramaya başlayan Esra Kibrit, oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu. Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye götürüldü.

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3 yaşındaki Doruk düştüğü havuzda boğuldu! Anne feryadı yürekleri dağladı: Cenaze arabası beni çiğnesin

Hastanede yapılan kontrolde, Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Doruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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3 yaşındaki Doruk düştüğü havuzda boğuldu! Anne feryadı yürekleri dağladı: Cenaze arabası beni çiğnesin

'ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKAMADIM'
Doruk Kibrit'in cenazesi, otopsinin ardından bugün morgdan alındı. Oğlunun cenazesi alındığı sırada gözyaşı döken Esra Kibrit, önce morgun kapısı önüne, ardından cenaze aracının önüne yattı.

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3 yaşındaki Doruk düştüğü havuzda boğuldu! Anne feryadı yürekleri dağladı: Cenaze arabası beni çiğnesin

Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kibrit, "Yapma Halil beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek gözyaşı döktü.