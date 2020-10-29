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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 29 Ekim mesajları: 97'nci yıla özel en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve sözleri 29 Ekim mesajları: 97'nci yıla özel en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümüne özel sosyal medyada paylaşılabilecek en güzel mesajları sayfamızda derledik. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve sözleri...
Giriş Tarihi: 29.10.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 09:57
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile ilgili en yeni içeriklere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. Günümüze kadar Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir çok şiirler ve sözler yazıldı. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümüne özel en güzel kutlama mesajlarını ve sözlerini sayfamızda derledik. İşte sosyal medyada paylaşılabilecek en güzel ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI
* Cumhuriyetimizin 97. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
* Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
* Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…
* Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir...
* Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
* Cumhuriyetimizin ilanının yeni Yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, * Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
* Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.
* Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır...
* Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.