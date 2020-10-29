29 Ekim mesajları: 97'nci yıla özel en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

* Cumhuriyetimizin 97. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

* Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.