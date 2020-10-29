Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı

Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı... Afrika kökenli olan Serval kedisi, dünyanın en zor bulunan 'kedigil' türü olarak biliniyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu tür, koruma altına alındı. İstanbul'da bir malikanede ele geçirilen Serval kedisi, ele geçirildi. Yetkililer bu önemli türü koruma için Gaziantep'e götürdü.