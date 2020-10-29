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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı... Afrika kökenli olan Serval kedisi, dünyanın en zor bulunan 'kedigil' türü olarak biliniyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu tür, koruma altına alındı. İstanbul'da bir malikanede ele geçirilen Serval kedisi, ele geçirildi. Yetkililer bu önemli türü koruma için Gaziantep'e götürdü. Giriş Tarihi: 29.10.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 09:37
İstanbul'da bir malikanede ele geçirilen Afrika kökenli Seval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da lüks bir malikanede, ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından bulunup Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilen Afrika kökenli vahşi Serval kedisi, Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin özel donanımlı araçla getirilen kedi, tedavisinin ardından yeni yuvasına alındı.
NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR HAYVAN Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Serval kedisinin nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Biz bu kediyi İstanbul'dan alarak burada sağlık kontrollerini gerçekleştirip, karantina kafesimize koyduk. 21 günlük uyum süresinin ardından kendi barınağına koyarak, ziyarete açacağız.