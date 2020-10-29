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Haberler Galeri Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı

Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı

Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı... Afrika kökenli olan Serval kedisi, dünyanın en zor bulunan 'kedigil' türü olarak biliniyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu tür, koruma altına alındı. İstanbul'da bir malikanede ele geçirilen Serval kedisi, ele geçirildi. Yetkililer bu önemli türü koruma için Gaziantep'e götürdü.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 09:37
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Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı

İstanbul'da bir malikanede ele geçirilen Afrika kökenli Seval kedisi, Gaziantep'te koruma altına alındı.

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Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı

İstanbul'da lüks bir malikanede, ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından bulunup Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilen Afrika kökenli vahşi Serval kedisi, Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi.

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Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin özel donanımlı araçla getirilen kedi, tedavisinin ardından yeni yuvasına alındı.

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Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR HAYVAN
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Serval kedisinin nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

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Kedigillerin en zor bulunan türü | İstanbul'da lüks bir malikanede ele geçirildi! Nesli neredeyse hiç kalmadı

"Biz bu kediyi İstanbul'dan alarak burada sağlık kontrollerini gerçekleştirip, karantina kafesimize koyduk. 21 günlük uyum süresinin ardından kendi barınağına koyarak, ziyarete açacağız.