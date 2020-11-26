27 Kasım BİM aktüel ürünler listesi: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte sürpriz ürünler...

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? HP Pavilin Gaming Laptop, 15,6 Odyssey Çanta, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, Gaming Klavye, Gaming Mouse Seti, Kablosuz Klavye Mouse Seti, Kablosuz Kulaklık, Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık Titanyum Siyah, Pro Kulaklık gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 17:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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