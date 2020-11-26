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Haberler Galeri 27 Kasım BİM aktüel ürünler listesi: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte sürpriz ürünler...

27 Kasım BİM aktüel ürünler listesi: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte sürpriz ürünler...

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? HP Pavilin Gaming Laptop, 15,6 Odyssey Çanta, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, Gaming Klavye, Gaming Mouse Seti, Kablosuz Klavye Mouse Seti, Kablosuz Kulaklık, Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık Titanyum Siyah, Pro Kulaklık gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 17:28
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27 Kasım BİM aktüel ürünler listesi: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte sürpriz ürünler...

BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin merakla beklenen cuma indirimleri sürprizlerle dolu. Haftanın kampanyalı ürünleri arasında teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Sizde güncel ürünleri merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 30
27 Kasım BİM aktüel ürünler listesi: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte sürpriz ürünler...

HP Pavilion Gaming Laptop

• 16-A0000NT (1Y7D5EA)
• Intel Core i5 10300H
• 8GB DDR4 RAM
• NVIDIA GeForce GTX1050 ekran kartı
• 256GB SSD
• 144Hz ekran hızı
• Bu ürünün içerisinde Windows işletim sistemi bulunmamaktadır (FREEDOS)

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27 Kasım BİM aktüel ürünler listesi: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte sürpriz ürünler...

HP
15,6 Odyssey Çanta

• İç ve dış kısmında sağlam dolguyla, dizüstü bilgisayarınız ve tabletiniz için özel koruma sağlar.

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27 Kasım BİM aktüel ürünler listesi: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte sürpriz ürünler...

Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB

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27 Kasım BİM aktüel ürünler listesi: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte sürpriz ürünler...

Polosmart
Gaming Klavye

• Rainbow stil ambiyans aydınlatma
• 12 fonksiyon tuşu