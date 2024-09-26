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Haberler Galeri 27 Eylül Cuma mesajları sözleri! Sevdiklerinize en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları…

27 Eylül Cuma mesajları sözleri! Sevdiklerinize en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları…

Her Cuma gününün bereketi ve manevi havasını paylaşmak isteyen kişiler, sevdiklerine Cuma mesajları göndererek onları hatırlıyor, aralarındaki bağı güçlendiriyor. Vatandaşlar, her hafta cuma mesajı paylaşarak karşılıklı dualarını iletiyor. İşte, bu geleneği yaşatmak isteyenler için en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:36
27 Eylül Cuma mesajları sözleri! Sevdiklerinize en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları…

Her Cuma gününün bereketi ve manevi havasını paylaşmak isteyen kişiler, sevdiklerine Cuma mesajları göndererek onları hatırlıyor, aralarındaki bağı güçlendiriyor. Vatandaşlar, her hafta cuma mesajı paylaşarak karşılıklı dualarını iletiyor. İşte, bu geleneği yaşatmak isteyenler için en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları…

27 Eylül Cuma mesajları sözleri! Sevdiklerinize en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları…

Bu mübarek Cuma gününde Rabbim tüm dualarınız kabul etsin, gönlünüz ferahlıkla dolsun. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın rahmeti, bereketi ve huzuru üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Mevla'dan dileğimiz, sağlıklı ve huzurlu bir ömürdür. Hayırlı Cumalar.

27 Eylül Cuma mesajları sözleri! Sevdiklerinize en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları…

Bu mübarek günün bereketiyle tüm sıkıntılarınız hafiflesin, ömrünüz bereketle dolsun. Hayırlı Cumalar.

Bugün Cuma, gönüller bir olsun, dualar semaya ulaşsın. Mevlam hepimizin dualarını kabul etsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, bugün günahlarımızı bağışla, gönüllerimize huzur ver. Hayırlı Cumalar!

27 Eylül Cuma mesajları sözleri! Sevdiklerinize en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları…

Avuç içlerinde sakladığınız bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle… Hayırlı Cumalar.

Üzerinize güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi, annemin, babamın ve din kardeşlerimin üzerindeki zorlukları kolaylaştır. Cuma günümüzü mubarek ve bereketli eyle.

27 Eylül Cuma mesajları sözleri! Sevdiklerinize en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajları…

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım işimi, yolumu, bugünümü, yarınımı ve niyetimi hayırlı kıl. Hayırlı cumalar

Aşkı cuma olanın, aşkı baki olsun. Hayırlı Cumalar.